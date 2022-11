Spoilers de Coronation Street: Ken Barlow choqué par une explosion du passé

KEN Barlow a récemment été vu se lier à nouveau avec son ancienne flamme Wendy Crozier.

Mais il y aura forcément une certaine confusion pour le pilier de Coronation Street alors qu’un autre de ses amants basculera sur les pavés la semaine prochaine.

Ken Barlow a travaillé dans une pièce de théâtre au centre communautaire

Mais un de ses anciens amants pourrait le distraire de tout ça

Comment réagira-t-il lorsque Martha escaladera les pavés ?

Le résident de longue date de Weatherfield interprété par William Roache se sent seul depuis la mort de sa femme Deirdre en 2015.

Heureusement pour lui, il a trouvé du réconfort sous la forme de Wendy, avec qui il a ravivé un lien amoureux au cours des derniers mois.

Cependant, comme mentionné ci-dessus, les choses pourraient se compliquer dans les scènes à venir du feuilleton ITV alors que Ken continue de se concentrer sur une pièce aux côtés de Mary Taylor et Brian Packham.

Tout commence lorsque Brian et Mary (Peter Gunn et Patti Clare) assistent aux répétitions au centre communautaire avec Ken et Nigel (Richard Elis).

Au grand choc de Ken, Nigel admet qu’il va approcher une amie actrice en vue de remplacer Mary.

Cela incite Ken, Brian et Wendy à lui donner un coup de tête en suggérant provisoirement qu’elle devrait modérer sa performance – mais Mary ne sera pas dissuadée.

Ken et Brian suggèrent donc à Nigel qu’il demande à son amie actrice de donner du coaching à Mary plutôt que de la remplacer complètement, sachant qu’elle serait bouleversée.

Plus tard au centre communautaire, Nigel présente son amie actrice à Brian, Ken et Mary.





Mais Ken a un autre choc quand il réalise que ce n’est autre que Martha Fraser, une autre de ses ex.

Comment va-t-il réagir ?

L’ancienne actrice de Dynasty Stephanie Beacham reprend son rôle la semaine prochaine, plus d’une décennie après sa dernière apparition dans le drame basé à Manchester.

Stephanie a fait ses débuts à Corrie en janvier 2009, lorsque Ken Barlow promenait son chien Eccles près du canal Weatherfield.

Le chien de Ken est tombé dans l’eau glacée après avoir chassé des canards et il a eu besoin de l’aide de Martha pour la sortir.

Martha a obligé en étendant un filet de pêche de son bateau, sa maison principale, et a réussi à sauver le chien avant d’offrir à Ken et Eccles un endroit pour se réchauffer.

Le couple s’est ensuite lié par leur amour commun pour la littérature, mais Ken a gardé le silence sur son mariage avec Deirdre.

Après avoir partagé un baiser, Ken a finalement admis qu’il était déjà marié, laissant Martha furieuse en lui disant de la laisser tranquille.

Mais elle a vite admis ses propres sentiments amoureux pour lui une fois qu’il lui avait dit qu’il était amoureux d’elle.

Rien ne dure jamais vraiment dans la rue et Martha a dû quitter Weatherfield pour travailler dans une pièce ailleurs.

Elle a demandé à Ken de l’accompagner, ce qu’il a accepté, et Martha a été ravie de le voir avec sa valise.

Malheureusement, Martha a vu Ken pour la dernière fois debout sur le pont alors qu’elle s’éloignait – il avait changé d’avis et avait décidé de rester avec Deirdre.

Peuvent-ils être en bons termes ?

Coronation Street est diffusé à partir de 20h sur ITV.

Mais il a décidé de rester à Weatherfield malgré ses promesses à Martha