Spoilers de Coronation Street: Kelly Neelan est dévastée par l’explosion de choc de Maria Connor

KELLY Neelan est inondée de culpabilité dans un prochain épisode de Coronation Street.

Suite à un malheureux accident, l’adolescente est choquée par un éclat de voix de Maria Connor (jouée par Samia Longchambon).

Vivant en tant qu’invitée à Victoria Court, Kelly (Millie Gibson) se remet lentement d’une longue période de dégoût de soi causée par son implication dans la mort de Seb Franklin.

Mais dans les prochains épisodes du feuilleton ITV, la jeune fille aura l’impression d’avoir dépassé son accueil.

Lorsqu’elle trouve Liam (Charlie Wrenshall) en difficulté avec ses devoirs de français, Kelly décide de l’aider avec un jeu.

Kelly reprend son ballon de foot et lui apprend à compter en français.

Cependant, le plan de Kelly va au sud alors que les deux personnages renversent accidentellement une bouteille d’eau, trempant le portefeuille de Maria.

Lorsqu’elle rentre chez elle, Maria est accueillie par son travail en ruine et Liam en assume la responsabilité.

Plus tard, alors qu’elle s’inquiète toujours de l’incident, Kelly surprend Maria gémir auprès de son mari Gary Windass (Mikey North) à propos du portefeuille en ruine.

Maria mentionne au passage qu’elle est à bout de souffle.

Kelly s’éloigne, croyant que la frustration de Maria est dirigée contre elle.

Elle ne sait pas que Maria parle en fait de sa rivale politique Sally Metcalfe (Sally Dynevor).

Maria et Sally se sont affrontées au milieu d’une bataille électorale locale.

Les deux personnages se chamaillent depuis plusieurs semaines et Sally a récemment appris que les développeurs avaient refusé de soutenir sa campagne suite à un article incriminant publié dans la Weatherfield Gazette.

Sa belle-fille Faye (Ellie Leach) s’est ensuite demandée si une autre candidate ne pouvait pas tenter de saboter ses ambitions politiques.

Sally n’avait aucun doute dans son esprit sur l’implication de Maria et a décidé de se venger.

Déterminée à se venger, Sally a envoyé une photo de Maria avec son 4 × 4, discréditant sa campagne pour un air pur.

Mais Sally a ensuite été secouée par la réaction de Maria lorsqu’elle a révélé que c’était en fait le conseiller Cameron qui avait donné à la Gazette l’image compromettante d’elle.

Sally est déconcertée lorsque la vérité est révélée et jure de se concentrer sur la santé de son mari Tim.

Kelly en saura-t-elle plus sur l’explosion de Maria ?

La querelle politique en cours de Maria avec Sally sera-t-elle réglée?

Tout cela et plus encore sur Coronation Street, diffusé sur ITV.

