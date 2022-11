Spoilers de Coronation Street: Hope Stape dans l’horreur d’une attaque armée alors qu’elle embrasse l’héritage de son père tueur en série

VOLATILE Hope Stape a tout découvert sur son défunt père tueur en série, John.

D’abord effrayée, le comportement de la jeune fille prend une tournure inquiétante dans Coronation Street alors qu’elle célèbre pleinement la mémoire du criminel.

Hope Stape embrasse l’héritage meurtrier de son père John Stape[/caption] TVI

Mais jusqu’où ira-t-elle pour le prouver ?[/caption] TVI

Tyrone et Fiz ont tenté de la protéger de la sortie d’un livre sur le tueur en série[/caption]

Fiz Stape et Tyrone Dobbs (respectivement représentés par les piliers Jennie McAlpine et Alan Halsall) sont allés au-delà pour essayer d’empêcher la publication d’un livre sur John Stape.

Mais après avoir fait face à un carton découpé de son père et en savoir plus sur lui, Hope (Isabella Flanagan) a clairement eu une épiphanie.

En arrivant sur ITV, Tyrone ouvre la porte de la dépendance pour découvrir que les livres qu’il avait pris ont tous disparu.

Le mécanicien et Fiz confrontent Hope à propos des livres manquants mais elle décide de leur mentir.

Hope fait croire qu’elle a jeté les livres dans une poubelle sur Tile Street, mais dit plus tard à Sam Blakeman (Jude Riordan) qu’elle a en fait gagné 75 £ en fouettant le livre de son père.

Dans les scènes ultérieures, Hope rejoint une discussion de groupe intitulée “Legacy of Evil” et tape un message troublant.

Elle dit à ses camarades de classe qu’elle prévoit un hommage à John Stape pour le lendemain.

Les choses tournent mal pendant qu’elle est à l’école.





Hope vole d’abord un marteau dans la boîte à outils de Tyrone et cache son argent dans une boîte de conserve, rangée dans un placard.

La jeune fille s’approche alors de deux filles de 11e année dans le couloir de l’école, annonçant qu’elle donnera une lecture du livre de John Stape plus tard.

Les filles sont perturbées et Hope les entend bientôt la traiter de dingue.

Hope sort le marteau volé de son sac et se dirige vers eux…

Pouvait-elle marcher dans les pas de son père ?

Alors que des problèmes se profilent, l’inquiétude prend le dessus au n ° 9 lorsque Fiz et Tyrone réalisent que le marteau manque dans la boîte à outils et trouvent une réserve d’argent dans leur placard.

Lorsque le livre sur John Stape a été mentionné pour la première fois, le machiniste Underworld a essayé de le garder secret de Hope, ne voulant pas que les actions de son défunt mari aient un impact sur sa fille.

Mais Fiz n’avait pas d’autre choix que d’accepter la sortie du livre car elle ne pouvait pas se permettre une bataille juridique avec son auteur.

Hope a eu une explosion quand on lui a dit que le livre serait publié et a accusé sa mère et son beau-père de ne pas la protéger comme ils auraient dû le faire.

Pourrait-elle être une autre méchante en devenir ?

Coronation Street est diffusé à partir de 20h sur ITV.

Hope est connue pour son comportement instable[/caption] TVI

Cela pourrait-il devenir incontrôlable?[/caption]