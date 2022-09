Spoilers de Coronation Street: Gary Windass interrogé sur une fusillade d’horreur alors que Kelly Neelan disparaît

GARY Windass se remet d’une confrontation dramatique impliquant lui et l’adolescent capricieux Kelly Neelan.

Mais lorsque la jeune de Coronation Street est introuvable, l’ancien militaire est interrogé sur sa disparition.

Gary Windass est sous le choc des conséquences de sa confrontation avec Kelly Neelan[/caption]

L’adolescente capricieuse a tenté de se venger du meurtre de son père[/caption]

Mais son plan a échoué[/caption]

Après avoir cherché à s’enfuir avec Aadi Alahan, Kelly Neelan (jouée par Millie Gibson) a découvert la vérité sur la mort de son père Rick.

La nouvelle est venue comme une trahison choquante alors que Gary Windass (Mikey North), un homme qui lui a donné un endroit sûr loin de son passé troublé, s’est avéré être le meurtrier de l’usurier.

Les deux hommes se sont finalement retrouvés face à face et leur confrontation a eu des conséquences choquantes.

La semaine prochaine, Gary est encore sous le choc des conséquences de sa confrontation avec Kelly… tout comme Dev Alahan (Jimmi Harkishin) lui dit qu’il a besoin de son aide pour convaincre Aadi qu’il n’y a pas d’avenir pour lui et Kelly.

Dev a essayé d’empêcher Aadi de se marier avec Kelly pendant plusieurs semaines et son fils à l’hôpital ne l’empêchera pas de les séparer.

En visitant le jeune à l’hôpital, Dev s’aperçoit que Kelly a confié à Gary qu’elle ne l’aime plus, laissant Aadi dévasté.

Pendant ce temps, Gary est interpellé par la police pour un interrogatoire sur la fusillade – gardera-t-il son sang-froid ?

Le cœur brisé, Aadi dit à sa sœur jumelle Asha et Nina Lucas que, selon Dev et Gary, Kelly a joué un rôle et ne l’a jamais vraiment aimé.





Comme mentionné ci-dessus, Aadi et Kelly prévoyaient de se rendre dans le village écossais le plus proche pour se marier après avoir simulé un engagement pour gagner un concours organisé par la Weatherfield Gazette locale.

Le couple a ensuite célébré leurs fiançailles lors d’une fête qui a conduit Kelly à tenter de se venger de Gary pour le meurtre de son père.

Kelly avait déjà été informée que sa défunte mère, Laura, avait tué l’usurier impitoyable.

Laura Neelan est décédée d’un cancer après avoir assumé la responsabilité de la mort de Rick dans le but d’apporter une certaine stabilité à sa fille.

Mais les secrets de personne ne sont en sécurité dans les pavés – Gary devra-t-il dévoiler pleinement ses actions ?

Kelly sera-t-elle retrouvée ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Kelly a découvert que Gary avait assassiné son père en 2019[/caption]

Elle prévoyait de se marier avec Aadi avant de disparaître[/caption]