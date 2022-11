Spoilers de Coronation Street: Fiz Stape dévastée alors que sa famille s’effondre

Fiz et Tyrone de CORONATION Street ont une dispute fulgurante après l’arrestation de Tyrone, et Hope s’en prend à eux pour ne pas l’avoir protégée.

Le passé de Fiz avec le tueur en série John Stape sera exposé à tous dans le livre explosif.

TVI

Tyrone plante la session de questions-réponses[/caption]

TVI

Tyrone gifle le journaliste[/caption]

Mais la semaine prochaine sur le feuilleton ITV, Adam et Fiz rencontrent l’éditeur et elle l’implore de retirer le nom de Hope du livre.

Dans le garage, Tyrone trouve un dépliant annonçant une séance de questions-réponses sur le livre de John Stape.

Tyrone entre dans la chambre d’hôtel où la session de questions-réponses bat son plein.

Lorsque la journaliste suggère au public que Fiz était complice des crimes de son mari, Tyrone voit rouge, monte sur scène et le gifle au visage.

Le directeur de l’hôtel appelle la police. Adam dit à Fiz que Tyrone a été arrêté pour avoir agressé le journaliste qui a écrit le livre.

EN SAVOIR PLUS RUE DU COURONNEMENT DANGER MAJEUR Les fans de Corrie sont dérangés alors que Max Turner est attiré dans l’appartement de Griff pour être soigné BÉBÉ VENTE Summer Spellman de Corrie vend son bébé dans des scènes de Noël déchirantes

Fiz supplie la journaliste de ne pas porter plainte contre Tyrone, pourra-t-elle sauver la peau de Tyrone ?

La police a laissé partir Tyrone sans inculpation et a révélé que Fiz avait parlé au journaliste.

Fiz et Tyrone ont une dispute fulgurante. Fiz lui montre une vidéo de lui frappant le journaliste et lui dit que c’est devenu viral et qu’en conséquence, ils ont avancé la date de lancement à la fin de la semaine.

Adam dit à Fiz et Tyrone qu’il a parlé avec un avocat en diffamation qui est heureux de prendre en charge l’affaire, mais il n’y a aucune garantie qu’ils gagneront et leurs seuls frais seront de 100 000 £.

En savoir plus sur le soleil BELLE FRITURE Les acheteurs louent le gadget à 45 £ de Home Bargains – et cela peut réduire vos factures d’énergie BOUT À BOUT Les trolls me reprochent de porter des vêtements “peu flatteurs” et disent que mon ventre ressemble à un clochard

Fiz et Tyrone annoncent la nouvelle à Hope que le livre sera publié et qu’ils ne pouvaient pas se permettre de l’arrêter.

Hope s’en prend à Fiz et Tyrone pour ne pas l’avoir protégée.

La police appelle au n ° 9 et après avoir expliqué qu’elle avait reçu un certain nombre de plaintes au sujet de la vidéo, arrête Tyrone, soupçonné d’agression.

Fiz appelle au n ° 5 et informe Chesney de l’arrestation de Tyrone. Hope annonce qu’elle veut rester avec Chesney.

La famille est-elle en train de s’effondrer ?





Tyrone explique à Fiz comment il a acheté tout le stock de la librairie locale, y compris la découpe dans le but d’empêcher les gens de lire le livre.

Alors que Hope se laisse entrer, Fiz et Tyrone se figent. Fiz cache les livres de John Stape à Hope pendant que Tyrone la distrait dans le couloir.

Dans l’arrière-cour du n ° 9, une Hope boudeuse ouvre la porte de la dépendance et est stupéfaite de voir une découpe en carton de son vrai père et une pile de livres, comment va réagir Hope?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Tyrone est arrêté[/caption]

TVI

Fiz et Tyrone ont une dispute fulgurante[/caption]

TVI

Comment va réagir Hope ?[/caption]