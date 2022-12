Spoilers de Coronation Street: Fiz disparaît alors que le plan secret du mariage de Noël de Tyrone se retourne contre lui

TYRONE Dobbs planifie le mariage de sa vie en surprenant Fiz Stape avec leurs propres noces.

Mais quand elle disparaît, le mécanicien de Coronation Street joué par Alan Halsall est terrifié que ses plans aient échoué.

TVI

Tyrone se prépare à se marier avec Fiz Stape[/caption]

TVI

Il a organisé un mariage de Noël surprise[/caption]

TVI

Mais elle croit que l’étincelle entre eux s’estompe[/caption]

L’employée d’Underworld interprétée par Jenny McAlpine est de plus en plus frustrée lorsqu’elle ouvre un cadeau de Noël pour trouver une boîte de chocolats et un porte-clés.

Déçue, elle commence à croire que l’étincelle entre elle et Tyrone s’estompe… sans savoir qu’elle est sur le point de vivre l’un des jours les plus magiques de sa vie.

Tyrone partage un sourire secret avec les filles, Hope et Ruby.

Plus tard, les trois descendent les escaliers dans leurs tenues de mariage, avec l’intention de surprendre Fiz.

Mais quand ils descendent, ils découvrent seulement une note sur la table – Fiz est parti acheter une dinde.

Tyrone panique alors qu’il regarde son plan se dérouler lentement et appelle le téléphone de Fiz.

Malheureusement, il découvre qu’elle l’a laissé à la maison.

Gemma Winter et Chesney Brown essaient de l’aider en lui ordonnant de se rendre à l’hôtel pendant que Bernie Winter et Dev Alahan attendent Fiz, en vain.

Le cœur brisé, Tyrone dit aux invités qu’il semble que le mariage soit annulé et que tout le monde se dirige vers les Rovers pour, à tout le moins, se régaler du buffet.

Pendant ce temps, la voiture de Fiz tombe en panne sur une route de campagne et elle se rend compte qu’elle n’a pas de téléphone pour joindre qui que ce soit.

Elle part à pied à la recherche d’une cabine téléphonique, dans l’espoir de faire savoir à Tyrone où elle se trouve.

Au lieu de cela, elle trouve un marcheur de passage nommé Chris à qui elle explique sa situation difficile – va-t-il l’aider ?

Arrivera-t-elle à temps pour épouser Tyrone ?

Comment va-t-elle réagir à son mariage surprise ?

Ce serait la deuxième promenade de Fiz dans l’allée en 2022 alors qu’elle avait initialement prévu de se marier avec Phill Whittaker.

Mais quand elle a réalisé qu’elle nourrissait toujours des sentiments pour son ancienne flamme Tyrone, Fiz a quitté Phill à leur réception de mariage.

Un Phill amer a d’abord tenté de lui rendre la vie plus difficile lorsqu’il a découvert qu’elle avait jeté son dévolu sur Tyrone, avant de finalement quitter Weatherfield.

Tyrone et Fiz auront-ils leur fin heureuse ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.

TVI

Fiz disparaît le jour du mariage[/caption]

TVI

Et elle tombe sur un mystérieux personnage[/caption]