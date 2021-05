Spoilers de Coronation Street: Evelyn Plummer dans l’horreur tombe alors qu’elle se venge de Dev et Bernie

EVELYN Plummer subit une chute d’horreur alors qu’elle se venge de Dev et Bernie la semaine prochaine à Coronation Street.

Evelyn est revenue sur les pavés plus tôt ce mois-ci alors que l’actrice Maureen Lipman reprenait son rôle dans le feuilleton après le décès tragique de son partenaire de 13 ans, Guido Castro.

La semaine prochaine, Evelyn est de retour à ses vieilles astuces alors qu’elle met son nez dans les affaires de Dev lorsqu’elle l’entend dire qu’il va débourser de nouvelles tasses de café pour l’appartement d’Alina.

Evelyn souligne qu’il a deux maisons à gérer et que les tasses à café raffinées sont trop luxueuses.

Evelyn est furieuse lorsqu’elle découvre que Dev a confié à Tyrone un travail de livraison pour le magasin et fait des remarques cruelles à Tyrone au sujet de ses récentes décisions romantiques.

Plus tard, Evelyn est choquée de trouver Bernie travaillant dans le magasin et encore plus en colère quand elle glisse et tombe sur une vinaigrette fendue.

Serrant son pied blessé de douleur, elle menace de poursuivre Dev et Bernie pour négligence criminelle.

Plus tard, avec sa jambe perchée sur une chaise, Evelyn dit à Dev et Bernie qu’ils feraient mieux de discuter de la compensation et Dev la supplie d’être raisonnable.

Evelyn énumère les tâches qu’elle a prévues pour Bernie, qui est en colère mais est obligée de se mordre la langue.









Quand Dev voit Evelyn traîner sa lessive dans l’arrière-cour, Dev dit à Bernie qu’Evelyn est revenue à elle-même.

Bernie est furieux et jure de se venger d’Evelyn pour l’avoir arnaquée.