Spoilers de Coronation Street EN DIRECT: Nina se tourne vers l’alcool pour faire face à la mort de Seb, ainsi que les mises à jour d’EastEnders et d’Emmerdale

Bienvenue sur le blog en direct des spoilers de feuilletons de The Sun où vous trouverez toutes les dernières nouvelles et potins sur vos émissions de télévision préférées.

Qu’il s’agisse d’EastEnders, de Corrie, d’Emmerdale ou de Hollyoaks que vous aimez, nous vous proposerons des mises à jour à la minute près sur les scénarios que vous pouvez vous attendre à voir au cours des prochains jours.

Par exemple, cette semaine à Corrie, Nina dit à Asha qu’elle ne peut s’empêcher de se blâmer pour la mort de Seb.

Lorsque Billy et Roy demandent à Nina de parler à Summer qui a du mal à manger ou à dormir après l’incident du crime haineux, Nina la harcèle et souligne à quel point c’est plus difficile pour elle.

Plus tard, Nina appelle dans le magasin du coin et, tandis que Dev regarde dans l’autre sens, elle vole une bouteille de vodka.

Nina propose alors à Summer de la rejoindre pour boire un verre.

Alors que la boisson commence, Nina se coupe mais refuse de l’aide et s’en va, laissant Asha et Summer s’inquiéter pour elle.

