Spoilers de Coronation Street: Emma Brooker trouve l’amour avec un nouveau médecin stagiaire hunky – alors que son père Steve se heurte à lui

Emma Brooker de CORONATION Street commence une nouvelle histoire d’amour la semaine prochaine alors qu’un nouveau médecin stagiaire la balaie de ses pieds – mais Steve se heurte rapidement à lui.

Il a été révélé à la fin de 2020 que la malchanceuse Emma – qui est interprétée par Alexandra Mardell – est sur le point de faire entrer l’homme de ses rêves dans un nouveau scénario énorme.

Cela vient après que son ex Seb a connu une fin tragique après que lui et sa petite amie gothique Nina Lucas aient été ciblés dans une attaque de crime de haine brutale et non provoquée.

La semaine prochaine, Emma est ravie lorsqu’un beau jeune homme, Curtis, lui propose de l’aider à déplacer des tonneaux dans la cave.

Mais Steve n’est pas ravi quand il trouve Emma en train de prendre un verre avec Curtis plus tard, et le reconnaît comme le voyou qui l’a fait tomber de son vélo et l’a fait passer en dernier dans la collecte de fonds de charité.

Steve verrouillera-t-il Emma sur son nouvel amour?

Plus tard, Amy dit doucement à Steve qu’il est devenu un peu obsédé par la collecte de fonds et qu’il a besoin de se détendre avant de souffrir d’une autre panne.

Steve accepte finalement et dit à Emma qu’il va passer plus de temps à se concentrer sur sa famille et, quand Emma suggère de faire une collecte de fonds ensemble, Steve est touché.

Steve dit à Emma qu’il arrangera les choses avec Curtis et lui présente ses excuses pour son comportement.

Curtis mentionne ensuite qu’il a une interview au bistrot, et Emma et Steve lui ont fait passer une interview simulée.

Curtis dit qu’il s’entraîne pour devenir médecin et Steve et Emma sont impressionnés.









Parlant du prochain scénario de romance d’Emma, ​​le patron de Corrie, Ian MacLeod, a déclaré au Sun à la fin de l’année dernière: « Il y a ce que je pense être un scénario vraiment brillant pour Emma mais je ne peux pas en parler en détail sans le donner. un moyen.

«Il y a une nouvelle histoire d’amour énorme pour Emma. Emma veut que son prince soit charmant et elle va réaliser son souhait, mais ce sera une version très intéressante de son souhait.

«Elle va avoir l’homme de ses rêves.»