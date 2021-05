Spoilers de Coronation Street: Danger pour Jenny Connor après une bombe à la drogue, ainsi que les dernières mises à jour d’EastEnders et d’Emmerdale

CHANGEMENT D’APPARENCE

Le changement d’apparence de Nina Lucas depuis son attaque de crime haineux a laissé les fans le cœur brisé.

Le mal Corey Brent et ses copains l’ont attaquée et son petit ami Seb Franklin la semaine dernière – et elle était la seule à survivre.

La bande de voyous voulait leur faire du mal à cause de la façon dont Nina était habillée, et depuis l’incident, elle a cessé de porter ses vêtements et son maquillage gothiques.