Spoilers de Coronation Street: Craig Tinker dans une dissimulation de corruption après l’arrestation raciste de James Bailey

CRAIG Tinker se retrouve dans une situation délicate lorsqu’un policier raciste lui demande de le remplacer la semaine prochaine à Coronation Street.

James Bailey subira une blessure à la jambe dévastatrice car il est arrêté à tort par l’officier.

Le footballeur se verra offrir une énorme somme d’argent pour une interview avec un magazine gay de premier plan dans les scènes à venir.

Cependant, la catastrophe survient lorsque James et Michael font un essai routier avec une voiture de sport avec l’argent.

James est furieux lorsqu’une voiture de police les arrête mais, lorsqu’il se demande pourquoi il a été arrêté, l’officier l’arrête pour obstruction et le menotte.

Alors que la situation dégénère rapidement, James trébuche et se blesse à la jambe.

Lorsque Craig arrive au coin de la rue, Michael lui dit qu’ils ont été victimes d’une attaque raciste non provoquée.

James rentre finalement chez lui avec des béquilles et Michael l’exhorte à porter plainte, mais il refuse.

Plus tard dans la semaine, Michael et James sont choqués de découvrir que quelqu’un a filmé leur arrestation et l’a publiée en ligne.

James accepte qu’ils doivent déposer une plainte officielle auprès de la police.

PC Brody dit à Craig que James et Michael ont déposé une plainte officielle et l’ont accusé de racisme.

Il admet qu’il pensait que la conduite de James était bonne et qu’il ne justifiait pas d’être arrêté.

Il demande alors à Craig de le soutenir, mais que fera Craig ?