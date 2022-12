Spoilers de Coronation Street: contact de Hope Stape avec le père du tueur en série John

Les obsessions de HOPE Stape pour son père tueur en série vont atteindre leur paroxysme.

L’écolière troublée tentera de prendre contact avec son père décédé dans de nouvelles scènes de l’émission ITV.

Hope n’abandonnera pas son père[/caption]

Le trio est horrifié par ce qui se passe pendant la séance[/caption]

Hope retournera à l’école après sa suspension la semaine précédente, mais ses parents Fiz et Tyrone se tortillent lorsque le conseiller les presse maladroitement sur les réalités de leur vie à la maison.

Après que le journaliste qui a écrit le livre sur John Stape ait remis son sac de recherche à Fiz et Tyrone afin qu’il ne tombe jamais entre de mauvaises mains, Fiz et Tyrone acceptent de le garder scellé pour toujours.

Fiz demande à Chesney de ranger le sac chez lui afin qu’il soit en grande partie inaccessible à Hope capricieux et Gemma fourre le sac dans un placard chez eux.

Plus tard, Hope révèle qu’elle n’a pas terminé sa quête pour tout savoir sur son père.

Dans un mouvement de choc, elle suggère à Sam et Joseph qu’ils devraient tenter de contacter John en tenant une séance.

Lors de la séance, tout commence jusqu’à ce que Joseph atteigne le placard pour obtenir des biscuits et que le sac contenant tous les faits sur John trébuche, laissant les trois totalement paniqués alors qu’ils voient de nombreuses photos de John tout en essayant d’entrer en contact avec lui.

Plus tard, Hope reste imperturbable devant le nouvel ordinateur portable que Fiz et Tyrone lui ont acheté pour son anniversaire et choisit plutôt de concentrer toute son attention sur un vieux lecteur de cassettes.

Après en avoir reçu un lors d’un jeu de passe-partout, Hope a hâte de rentrer chez lui pour l’utiliser.





Elle trouve un vieil enregistrement sur bande de John et le joue à l’aide de la cassette.

Jusqu’où ira Hope dans son obsession pour son père meurtrier.

L’obsession de Hope d’être comme son père continue[/caption]

Coronation Street est diffusé sur ITV sous réserve de changements d’horaire en raison de la Coupe du monde 2022.