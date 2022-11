Spoilers de Coronation Street: Bernie Winter kidnappée alors qu’elle tentait de piéger l’escroc Fern

ELLE a été prise dans une affaire d’identité erronée mais les choses sont sur le point d’aller de mal en pis à Coronation Street pour Bernie Winter.

Les téléspectateurs ont vu Bernie, jouée par Jane Hazelgrove, arrêtée par la police pour un vol de bijoux alors qu’il s’agissait de son sosie Fern, joué par Gabrielle Glaister.

Bernie est embarqué dans une camionnette[/caption]

Elle est déterminée à retrouver Fern[/caption]

Bernie a supplié la police de leur faire croire que c’était Fern et non elle, mais Fern a disparu, laissant Bernie au sec et faisant face aux conséquences.

Maintenant, Bernie a réussi à retrouver Howard, qui prétend être l’ex-femme de Fern et l’a recruté pour aider à localiser le voleur disparu.

Alors que Howard confirme les pires soupçons de Bernie selon lesquels Fern est bien un escroc, la grand-mère élabore un plan pour attirer le suspect recherché hors de l’obscurité.

Élaborant un plan pour organiser une fausse victoire à la loterie, Bernie convainc Howard et Dev de se joindre à elle et de l’aider à «célébrer» avec une grande fête dans la rue.

Le gang, accompagné de Gemma et Paul, organise une fausse fête et bientôt Howard révèle qu’il a entendu parler de Fern en fuite.

Il prétend qu’elle veut le rencontrer sur le parking de Freshco’s.

Cependant, les choses sont sur le point de prendre une énorme tournure pour le pire pour Bernie.

Alors qu’elle attend tranquillement à l’arrêt de bus, une camionnette se lève, lui jette un sac sur la tête et la fait bientôt tâtonner à l’arrière d’une camionnette – elle a été kidnappée !





Bernie hurle et hurle mais est-elle en grave danger ?

Ailleurs, Gemma commence à devenir très méfiante envers Howard après avoir mentionné la valeur exacte du butin manquant alors que personne ne connaît le total.

Gemma l’interroge car seul le vrai voleur saurait combien il manque.

S’exprimant sur l’histoire, Jane a déclaré: “Ça a été tellement amusant, je suis un peu triste que ça se termine pour être honnête. L’histoire est venue du fait que j’ai été confondu avec Gabby pendant 30 ans, on me pose tout le temps des questions sur mon temps à Brookside ou Black Adder, même des amis prétendent m’avoir vu dans des émissions auxquelles je n’ai jamais participé.

Jane a dit qu’en découvrant que son personnage était un jumeau, elle savait que si jamais elle apparaissait à l’écran, Gabrielle devrait être choisie, mais elle a révélé comment l’histoire empruntait un chemin plus proche de sa vraie vie.

L’actrice a déclaré: “Alors, quand j’ai rejoint Corrie en tant que Bernie, on m’a dit qu’elle était jumelle et j’ai commencé à penser que si jamais nous voyions sa jumelle, nous devrions choisir Gabby.

“Je suis vraiment de bons amis avec l’écrivain de Corrie, Jonathan Harvey, et je lui racontais que nous nous étions tous les deux confondus et il a pensé que c’était hilarant et c’est lui qui a inventé cette histoire.”

En travaillant avec Gabrielle, Jane a ajouté: “C’est une actrice fantastique et une femme adorable, donc c’est vraiment flatteur.”

Bernie est passée d’une mère capricieuse à une grand-mère adorée, un changement que Jane a bien accueilli: «Elle a mûri et elle est une meilleure maman qu’elle ne l’a jamais été. Cela a été une seconde chance pour elle avec ses enfants et ses petits-enfants, elle est comme une lionne quand il s’agit de sa famille et cela n’a pas toujours été le cas.

“Elle est plus sympathique maintenant.”

Ils proposent un plan pour piéger Fern[/caption]

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à 20h sur ITV.