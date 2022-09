Spoilers de Coronation Street: Alya Nazir prend un risque dangereux pour prouver une théorie choquante du meurtre

APRÈS avoir été accusé à tort de meurtre et passé du temps derrière les barreaux, Stu Carpenter veut que le passé reste derrière lui.

Cependant, Alya Nazir se donne beaucoup de mal pour effacer son nom dans Coronation Street car elle croit savoir qui a tué Charlie.

L’ancien sans-abri joué par Bill Fellows tente de remettre sa vie sur les rails après que son passé l’a rattrapé et que de nombreux habitants des pavés pensaient qu’il était capable d’assassiner une femme.

La semaine prochaine, Stu se prépare nerveusement à rencontrer sa petite-fille Eliza au Speed ​​Daal et est ravi quand leur rencontre se passe bien.

L’ambiance change malheureusement lorsque son ex-femme Lucy (représentée par Lynda Rooke) arrive et insiste pour que Bridget et Eliza quittent le restaurant immédiatement et un Stu dévasté les regarde partir.

Pendant ce temps, Alya Nazir (Sair Khan) continue de se battre pour prouver que Stu n’a jamais assassiné son ancien amant et Dee-Dee Bailey l’aide.

Le nouveau venu et avocat de Weatherfield dit à Alya qu’il n’y avait aucune trace de l’ADN de Stu sur le sac de Charlie, mais qu’il sera coûteux de faire à nouveau tester les preuves.

Alya aperçoit alors Eliza et Bridget quittant Speed ​​Daal et court après eux – avant d’accuser une Lucy énervée de cacher des informations vitales liées au cas de Stu.

Avec la ferme conviction que Lucy en sait plus qu’elle ne le dit, Alya est déterminée à trouver l’argent pour le test ADN.

Plus tard, cependant, Stu dit à Yasmeen et Alya qu’il ne veut plus poursuivre son affaire et veut laisser le passé dans le passé.





Le chef du Speed ​​​​Daal explique ensuite qu’il préfère se concentrer sur la connexion avec sa fille et sa petite-fille, estimant que rester concentré sur l’affaire peut l’empêcher de nouer une relation avec elles.

Cela n’arrête pas du tout Alya et, quand Dee-Dee lui dit qu’elle a obtenu le financement pour le test, Alya garde les souhaits de Stu secrets et dit à l’avocat que tout ce qui concerne son cas doit passer par elle.

Alya va encore plus loin pour s’assurer qu’elle peut prouver l’innocence de Stu car elle suppose que Lucy pourrait être la véritable coupable.

Quand Eliza se présente au Speed ​​Daal, Stu insiste pour appeler Bridget mais Alya voit une opportunité d’inviter Lucy et Bridget pour le thé.

Elle colle ensuite Dee-Dee et, produisant une tasse que Lucy a bue plus tôt, insiste pour qu’ils la fassent tester pour l’ADN.

Dee-Dee fait savoir plus tard à Alya qu’elle a décidé de ne pas retourner à son travail à Los Angeles, mais elle n’en a pas encore parlé à sa famille et, lorsqu’elle appelle avec des papiers pour qu’Alya signe, Zeedan Nazir se rend compte qu’elle n’a pas abandonné l’affaire de Stu.

L’avocat se rend compte de ce qu’Alya a fait et rage quand elle a dit la vérité.

Comment Alya va-t-elle réagir ?

Lucy a-t-elle vraiment tué Charlie ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

