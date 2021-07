Spoilers de Coronation Street: Alina Pop s’est précipitée à l’hôpital après avoir été presque brûlée vive par Hope Stape

HOPE Stape revient à ses manières sinistres alors qu’Alina Pop est transportée d’urgence à l’hôpital après avoir presque été brûlée vive la semaine prochaine à Coronation Street.

L’enfant à problèmes a mis le feu à Underworld en 2019 après son retour de son école spécialisée à Birmingham.

La semaine prochaine, Tyrone essaie de faire en sorte que Hope se sente incluse dans les plans pour le bébé, mais ses tentatives sont en vain.

Lorsqu’il commence à planifier des boissons pour célébrer la grossesse, Alina souffre de maux d’estomac et Tyrone l’emmène à l’hôpital.

Le couple est soulagé lorsque l’échographiste confirme que tout va bien.

Tyrone et Alina rentrent chez eux, récupérant Hope sur leur chemin.

Hope présente à Alina un jouet dinosaure pour le bébé mais, alors que Tyrone et Alina discutent du bébé, Hope devient de plus en plus frustrante et vole les clés d’Alina.

Plus tard, Alina insiste sur le fait qu’elle est trop fatiguée pour assister aux boissons que Tyrone a organisées à l’hôtel avec ses amis, mais insiste pour qu’il y aille.

Pendant ce temps, Fiz envoie Hope au lit lorsqu’elle annonce qu’elle espère que le nouveau bébé ne naîtra jamais.

La jeune fille se faufile par la porte de derrière et entre dans l’appartement du salon pour récupérer son dinosaure, en supposant qu’Alina est en train de boire un verre.









Hope se faufile dans sa chambre alors que la fumée commence à s’infiltrer sous le sol de la chambre d’Alina.

Tyrone reçoit un appel inquiétant et arrive à la maison pour trouver Alina en train d’être chargée dans une ambulance.

Hope regarde depuis la fenêtre de sa chambre pendant que Tyrone monte dans l’ambulance avec Alina, mais l’incendie a-t-il quelque chose à voir avec elle ?