Spoilers de Coronation Street: Alina Pop a terrifié le gang d’esclaves est venu la tuer alors que Tyrone Dobbs lui ment

ENCEINTE Alina Pop devient convaincue qu’un membre de l’affaire de trafic d’êtres humains dans laquelle elle a été impliquée est sur le point de la tuer la semaine prochaine à Coronation Street.

Tyrone mentira à Alina la semaine prochaine après avoir découvert que sa fille jalouse Hope Stape a mis le feu à l’appartement d’Alina et l’a presque brûlée vive.

Le mécanicien dit à Evelyn méfiante que Fiz et Hope sont partis rester avec Cilla.

Il entre alors en action et, après avoir récupéré les clés de Hope, dit à Alina qu’il les a trouvées dans la poche de sa veste.

Plus tard, Alina parle à Craig de l’affaire de trafic d’êtres humains dans laquelle elle a été impliquée et suggère qu’un membre du gang aurait pu mettre le feu à l’appartement pour se venger.

Tyrone dit à Fiz qu’Alina vit dans une peur constante et suggère de la déplacer au n°9.

Alors que Tyrone et Alina emménagent, Evelyn prévient qu’ils pourraient mettre leur vie en danger.

Plus tard, Tyrone panique quand Evelyn lui dit qu’elle a appelé Cilla et sait que Fiz n’est pas là.

Tyrone s’effondre et admet tout.

Pendant ce temps, Alina apprend de Chesney que Cilla est en vacances à Cornwall et se rend compte que l’histoire de Tyrone ne s’additionne pas.

Quand elle voit Fiz et Tyrone laisser Alina et Hope entrer dans la maison, ses craintes se confirment et elle appelle la police.









Evelyn est préoccupée par le manque de remords de Hope lorsqu’elle l’interroge sur l’incendie.

Pendant ce temps, Tyrone attrape Alina à Victoria Garden et lui dit que ce n’est pas Fiz qui a allumé le feu – c’est Hope.

Comment Alina réagira-t-elle aux mensonges de Tyrone ?