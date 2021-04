Spoilers de Coronation Street: Abi Franklin demande à son fils Seb de la donner le jour du mariage maudit à Kevin Webster

ABI Franklin demande à son fils Seb de la donner le jour de son mariage condamné à Kevin Webster la semaine prochaine à Coronation Street.

Abi sera obligé d’annuler le mariage lorsque Seb et Nina se battront pour leur vie à l’hôpital après une attaque d’horreur.

Les téléspectateurs verront Seb et Nina rechercher en ligne pour trouver un collier adapté à Abi le jour de son mariage.

Lorsque Seb fait un commentaire sur l’achat d’une bague de fiançailles, Roy surprend et s’inquiète.

Seb est ravi lorsque sa mère lui demande de le donner et lui présente le collier.

La tragédie frappe plus tard, cependant, lorsque Nina et Seb se dirigent vers une promenade romantique le long du canal et rencontrent Corey et sa bande.

Corey et son compagnon de voyou Eli commencent rapidement à faire des jibes à l’apparition de Nina.

Les choses dégénèrent rapidement alors qu’Eli encourage Kelly et qu’elle gifle Nina sur le visage.

Alors que Seb et Nina tentent de s’échapper, le gang lance une attaque sans provocation et laisse les jeunes se battre pour leur vie à l’hôpital.

Abi est obligée d'annuler son mariage alors que Seb se bat pour sa vie

Plus tard, la police interrompt les fêtes de cerf et de poule et annonce la terrible nouvelle que Nina et Seb ont été attaqués.

À l’hôpital, l’infirmière explique à Roy que Nina a subi plusieurs coups et subit actuellement une opération.

Abi est horrifiée lorsqu’elle constate l’étendue des blessures de Seb et demande à Kevin d’annuler leur mariage.

Abi dit à Seb qu’elle l’aime alors qu’il est parti pour son scan.

Plus tard, Nina reprend conscience et dit à Roy et Abi que tout ce dont elle se souvient est d’avoir vu Corey et ses copains.

Abi se précipite pour trouver Corey et, le repérant avec Asha, le confronte à propos de l’attaque mais Corey insiste sur le fait qu’il n’en savait rien.









Asha est perplexe lorsque Corey essaie de lui assurer qu’il est innocent – mais qu’il serait préférable qu’elle dise à la police qu’il était avec elle toute la soirée.

Que fera Asha?

Et Nina et Seb iront-ils bien?