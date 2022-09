Spoilers de Coronation Street: Aaron attaque Paul Foreman après avoir drogué Summer Spellman

AVEC un père violent à la maison, Aaron compte sur Summer Spellman comme principale source de soutien.

Mais les choses s’aggravent à Coronation Street la semaine prochaine et le garçon s’en prend à Paul Foreman pendant une dispute.

TVI

Aaron s’en prend à Paul Foreman la semaine prochaine[/caption]

TVI

Summer Spellman est sous le choc[/caption]

TVI

Paul prend la décision de dénoncer Aaron aux autorités[/caption]

Le personnage de James Craven a révélé qu’il était sévèrement battu par son père en colère à huis clos dans les épisodes précédents du feuilleton ITV.

Cependant, Summer Spellman (joué par Harriet Bibby) est le seul résident des pavés avec lequel il se sente suffisamment à l’aise pour être ouvert.

En remontant, Aaron lui révèle qu’il a confisqué le portefeuille de son père pour l’empêcher d’acheter de l’alcool et qu’il a découvert un sac de cannabis.

Le couple est trop curieux pour résister à l’idée d’essayer des brownies à l’herbe fraîchement cuits, ce qui a conduit Billy Mayhew et Todd Grimshaw à les trouver en train de rire et de rire dans l’appartement.

L’évêque devant venir d’une minute à l’autre, Billy est consterné et les envoie se cacher dans la chambre.

Todd essaie de s’assurer qu’un autre désastre ne se produise pas lorsqu’il surprend l’évêque sur le point d’essayer l’un des brownies et lui crie d’arrêter.

Plus tard, Billy enseigne à Aaron les dangers de la drogue et des siestes d’été, lui disant qu’elle en a assez qu’on lui dise quoi faire.

De plus en plus de problèmes se profilent à l’horizon pour Aaron lorsque son père arrive au garage de Kevin Webster, visiblement ivre et instable.





Il menace son fils pour l’argent volé et l’herbe avant d’être envoyé par Kevin.

Summer est bientôt choqué d’apprendre que le père d’Aaron l’a attendu et l’a attaqué quand il est rentré à la maison.

Mais Paul Foreman (interprété par Peter Ash) a aussi un mot à dire à Aaron après avoir appris de Fiz Stape qu’il avait volé de l’herbe à son père.

Paul appelle à l’appartement du fleuriste et accuse Aaron d’avoir égaré sa pupille adolescente Summer.

Il attrape ensuite le bras d’Aaron, ignorant qu’il est meurtri, et le jeune grimace de douleur.

Aaron ne peut pas contenir sa colère et se déchaîne, frappant Paul au visage pendant que Summer regarde sous le choc.

Paul dit alors à Billy qu’il le dénoncera à la police, forçant Aaron à expliquer à Billy qu’il est régulièrement battu par son père.

Alors que Billy est sympathique, Paul sera-t-il aussi indulgent ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Tout le monde ne sait pas qu’Aaron est maltraité par son père[/caption]

TVI

Le garçon vole de l’argent et du cannabis à son père[/caption]