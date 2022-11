Spoilers de blessés: Stevie subit une attaque brutale et Jan vacille en panne

L’ED devient une zone dangereuse pour Stevie Nash lorsqu’elle est impliquée dans une autre situation désagréable.

Pendant ce temps, Jan Jenning est à bout de souffle. Découvrez le prochain drame Casualty.



Stevie s'implique dans une autre situation désagréable

Jan et Sah sont témoins d'un événement traumatisant

Stevie est ciblé par le petit ami d'un patient

Malgré les mises en garde d’Ethan Hardy sur son comportement, la consultante incarnée par Elinor Lawless se mêle d’un des problèmes personnels de sa patiente.

Mais cela s’avère être une affaire très risquée lorsque Stevie est brutalement attaquée à l’hôpital, choquant tous ses collègues.

Alors que sa carrière prend une tournure positive, Stevie se prépare pour son entretien pour le prix Jac Naylor, qu’elle a obtenu malgré le fait qu’Ethan lui ait dit d’acquérir plus de compétences en relations humaines avant même de postuler.

Elle est mécontente lorsque David Hide la met en garde contre l’un des panélistes – “Medusa Moira”.

Pour aggraver les choses, Stevie découvre qu’Ethan (George Rainsford) sera en compétition avec elle pour le savoir.

Fumant, Stevie raconte à Faith comment elle dirigeait pratiquement le service avant de traiter un patient nommé Flo.

La journée tourne au vinaigre alors que Stevie lutte pour aller au fond des symptômes de Flo et cela ne fait qu’empirer lorsque le patient a une crise, dont la cause est un mystère.

Stevie exhorte sa patiente à être honnête sur ce qu’elle a pris, mais le petit ami contrôlant de Flo, Jordan, s’immisce constamment dans leur échange.





Sachant que Flo ne dira rien à moins que Jordan ne soit distrait, Stevie parvient à la mettre seule, l’incitant à admettre qu’elle a peut-être essayé quelque chose de “naturel”.

Plus tard, Stevie est alarmée de voir à quel point Jordan contrôle Flo et elle réalise ce qui se passe dans leur relation.

Mais au lieu de garder ses distances et bien qu’Ethan lui recommande de rester à l’écart des choses quand elles tournent mal, Stevie prend sur elle d’affronter Jordan.

Les conséquences de son ingérence sont presque immédiates et vraiment horribles.

Alors qu’elle fait les cent pas dans le couloir, s’entraînant à répondre à son entretien, Stevie rencontre un Jordan déséquilibré qui la bat.

Stevie est retrouvé grièvement blessé et recroquevillé sur le sol par un Ethan mortifié avant d’être précipité en réanimation.

La vie à l’urgence pèse également lourdement sur Jan Jenning de Di Botcher.

Ce samedi, la mauvaise humeur de l’ambulancière est palpable lorsqu’elle entame son quart de travail, notamment depuis le décès d’un de ses amis les plus proches.

Cependant, elle est réconfortée de savoir que ce dernier a eu un bon départ.

Jan se met au travail en partant avec Sah Brockner ( Arin Smethurst ) pour soigner un grand voyageur nommé Dev, qu’ils déposent chez eux.

Mais Sah indique clairement qu’ils ne sont pas satisfaits du peu de temps qu’ils ont accordé à Dev, insistant sur le fait que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique.

Cela conduit à une altercation entre les ambulanciers paramédicaux, mais les choses vont de mal en pis plus tard lorsque Jan et Sah sont appelés dans un RTC, où toute une famille est piégée.

Ils découvrent que les pompiers n’ont pas réussi à se rendre sur les lieux et le couple s’inquiète de plus en plus de l’odeur d’essence.

Jan et Sah parviennent à libérer la fille, Fatima, jurant de revenir pour ses parents.

Mais alors qu’ils parviennent à la mettre en sécurité dans l’ambulance et que Jan retourne à la voiture, il y a une énorme explosion.

Les deux ambulanciers paramédicaux sont dévastés lorsqu’ils amènent Fatima, fraîchement orpheline, à l’hôpital.

Jan garde le cap et réconforte Sah, les exhortant à prendre le jour de congé le lendemain malgré leurs inquiétudes antérieures d’être débordés.

Elle assure ensuite à la fois Sah et Ffion qu’elle n’a pas besoin de traitement spécial.

Mais une fois seule dans son bureau, Jan s’effondre et fond en larmes.

Trouvera-t-elle un moyen de s’en sortir ?

Qu’adviendra-t-il de Stevie après son agression ?

Casualty est diffusé le samedi à 21h sur BBC One.



L'agresseur de Stevie sera-t-il attrapé ?

Comment Jan s'en sortira-t-il ?