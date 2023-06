Spoilers de blessés: personnage bien-aimé en crise alors que l’hôpital secoué par une urgence médicale majeure

Les problèmes personnels de FAITH commencent à s’aggraver, l’amenant à croire qu’elle a peut-être causé une urgence médicale importante.

La semaine prochaine sur Casualty, la peur des conséquences de Faith et des retombées potentielles de ses actions la menace et Rida fait un travail de détective.

Faith est confrontée à une urgence médicale à la maison après que Johnny a eu une crise.

Dans un état de panique, Faith interroge Luka alors qu’elle découvre que son jus d’orange a été trafiqué et consommé par Johnny.

Inquiète de savoir si Johnny a ingéré la pilule écrasée qui se trouvait dans le verre, Faith cherche désespérément des réponses auprès de Luka, qui est incapable de fournir la moindre certitude.

Faith amène rapidement Johnny au service des urgences, craignant qu’il n’ait subi une surdose.

Elle informe Paige de toute urgence de la situation, sonnant l’alarme sur la gravité potentielle de l’état de Johnny.

La révélation de Faith concernant la possibilité d’une surdose laisse tout le monde avec plus de questions que de réponses, augmentant la tension et l’inquiétude entourant la situation.

Les soupçons de Faith sont-ils corrects ou ses craintes concernant la drogue ont-elles conduit à un mauvais diagnostic ?

Pendant ce temps, Rida trouve une paire de lunettes de soleil et elle se rend compte qu’elles doivent appartenir à l’homme mystérieux avec qui Jodie a couché.

Rida apprend bientôt que Dylan a perdu ses lunettes et saute aux conclusions.

Alors que Rida rend les lunettes, il y a un malentendu mortifiant alors qu’elle accuse Dylan de manque de professionnalisme en couchant avec Jodie.

Ailleurs, le comportement de Billie change lorsqu’elle reçoit un appel téléphonique, apparaissant évasive et prudente. L’intuition de Jacob entre en jeu, l’amenant à soupçonner qu’il n’est peut-être pas le seul homme dans la vie de Billie.

L’appel suscite un sentiment de doute et de curiosité chez Jacob, l’incitant à remettre en question la nature des relations de Billie et à se demander s’il y a plus dans sa vie personnelle qu’il n’y paraît.

Toujours à l’urgence, Sah reçoit une lettre avec une mise à jour sur leur opération.

Le document confirme que l’opération de Sah a été reportée, les laissant dévastés par le retard.

Casualty est diffusé le samedi sur BBC One et diffusé sur BBC iPlayer.

