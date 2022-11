Spoilers de blessés: effondrement de choc, mensonges tordus exposés et flashback traumatique

CASUALTY rattrape le temps perdu avec des intrigues dramatiques après cinq semaines d’absence.

La série de la BBC est revenue plus tôt ce mois-ci après une absence de cinq semaines et frappe les fans de Casualty avec des intrigues captivantes. Voici à quoi s’attendre.

Faith reçoit un choc dans Casualty

Iain invite Faith à boire un verre

Stevie retourne au travail trop tôt après son attaque

1. La foi reçoit un choc

Elsie Clegg – qui est apparue dans l’épisode sept – fait un retour choc aux urgences lorsque Iain l’amène après s’être effondrée dans sa maison de retraite.

Faith et Dylan stupéfaits se demandent si elle a fait une overdose, mais avant qu’ils ne puissent aller plus loin, Iain révèle que la petite-fille d’Elsie est arrivée.

Le couple ne savait pas qu’Elsie avait une petite-fille, alors qui est-elle ?

2. Iain et Faith progressent

Malgré le retour d’Elsie et les inquiétudes de Faith pour elle, elle ne peut cacher le fait qu’elle est ravie de voir Iain.

Iain trouve le courage de l’inviter à boire un verre, mais quand elle le dit à Stevie, sa réponse la laisse embarrassée.

Faith commence à se demander si elle fait ce qu’il faut.

3. Une révélation bouleverse Faith

Faith se rend vite compte que la «petite-fille» d’Elsie est en fait l’une de ses soignantes à la maison, Donna.

Quand Faith demande à Donna qui a donné ses médicaments à Elsie ce matin-là, Donna se met sur la défensive.

Cependant, elle s’effondre rapidement et admet qu’elle craint d’être responsable d’avoir donné une double dose.

Consciente que la maison emploie du personnel d’agence différent, Faith compatit et dit à Donna qu’elle comprend ce que c’est que d’être sous pression en raison de problèmes de personnel.

Cependant, elle est tenue par son devoir de diligence de signaler l’affaire.

4. Marcus est inquiet pour Stevie

Stevie se réveille en détresse après un cauchemar suite à sa récente attaque, laissant Marcus inquiet.

Il suggère qu’elle s’absente plus longtemps du travail, mais Stevie n’en a pas, car elle craint que Paige ait du mal à se débrouiller sans elle.

5. Stevie retourne au travail

La réalité est que Paige vit sa meilleure vie professionnelle sans Stevie.

Elle dit à Robyn qu’elle apprécie de ne pas avoir Stevie qui respire dans son cou tout le temps, ignorant qu’elle est derrière elle et qu’elle a tout entendu.

Bien que Paige essaie de faire amende honorable, Stevie lui reproche d’avoir réservé un patient appelé M. Melton pour un scanner et lui demande de l’annuler.

6. Faith a une décision difficile à prendre

Faith s’acquitte de son devoir de diligence et signale Donna, mais Elsie reste mortifiée lorsqu’elle découvre ce qu’elle a fait.

Faith voit alors Elsie tripoter des pilules et commence à se demander si elle s’est réellement donnée une overdose.

Elsie avoue que sa solitude l’a poussée à le faire et rappelle à Faith qu’elle ne lui a pas rendu visite à la maison de retraite comme elle l’avait dit.

Une foi dévastée et coupable tient alors compagnie à Elsie, laissant tomber Iain dans le processus.

7. Stevie a du mal au travail

Stevie subit des flashbacks bouleversants de son attaque alors qu’elle est dans les toilettes et est retrouvée par Paige.

Stevie essaie de faire bonne figure et félicite Paige d’avoir ignoré sa demande d’annulation du scanner, car cela a aidé à trouver la tumeur de M. Melton.

Paige, ravie, pense que les éloges de Stevie signifient qu’ils se sont fait des amis, mais lorsqu’elle lui apporte un café, Stevie s’est durcie une fois de plus.

8. Paige fait une énorme erreur

Déterminée à faire ses preuves, Paige retourne vers son patient après sa rencontre avec Stevie et décide de calmer Chase sans surveillance.

Ayant ignoré les conseils de Jacob, Stevie panique lorsqu’elle réalise que Chase ne respire pas et se précipite pour obtenir des médicaments qui peuvent contrer les effets sédatifs.

Les choses vont de mal en pis pour Paige lorsque Stevie et Dylan entrent dans la pièce vide et trouvent Chase inconscient et seul.

9. Paige reçoit une nouvelle dévastatrice

L’équipe parvient à stabiliser Chase et Paige est convoquée au bureau de Dylan.

Il l’informe que ses actions doivent être signalées au GMC, laissant Paige dévastée.

10. Jan continue de lutter

Jan est frustrée par les pertes de temps qui l’empêchent, ainsi que Sah, de s’occuper de ceux qui en ont réellement besoin.

Sah essaie de donner des conseils sur les mécanismes d’adaptation, mais un Jan stressé le repousse.

Cependant, il semble qu’elle ait eu plus de mal qu’elle ne le laisse entendre, car on la voit plus tard essayer de lire l’un des livres de Sah sur la pleine conscience.

11. Paige se déchaîne

Après sa rencontre avec Dylan, Paige se tourne vers Rash pour obtenir de l’aide.

Stevie – qui avait tenté sans enthousiasme de défendre Paige auprès de Dylan – essaie de l’aider et lui propose de l’emmener boire un verre.

Mais Paige s’envole et lui dit d’arrêter de minimiser ce qui s’est passé, avant de la blâmer pour l’erreur.

Une Stevie choquée écoute une Paige furieuse lui dire qu’elle est revenue au travail trop tôt, et maintenant cela pourrait signifier que sa propre carrière est terminée avant même d’avoir commencé.

Paige fait une grosse erreur

Jan est stressé

Casualty est diffusé le samedi sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.