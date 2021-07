Spoilers de Bachelor in Paradise : Qui s’est fiancé à la fin de l’émission ?

BACHELOR Nation attendait patiemment le retour de Bachelor in Paradise.

Les spoilers ont déjà commencé à fuir quant à savoir qui s’engage dans la série.

La nouvelle saison de Bachelor in Paradise reviendra sur les écrans le 6 août[/caption]

Qui s’est fiancé sur Bachelor in Paradise?

Le roi des spoilers Reality Steve a dévoilé sur son blog qui il pense être fiancé dans la saison 7 de Bachelor in Paradise.

Selon le blogueur, la nouvelle saison comprendra quelques favoris des fans qui sont impliqués dans la franchise depuis un certain temps.

Le casting est répandu pour inclure Joe Park, Noah Erb, Chasen Nick, Spencer Robertson, Chelsea Vaughn, Serena Pitt, Joe Amabile, Kenny Braasch, Mari Pepin, Riley Christian, Maurissa Gunn, Kit Keenan, Blake Horstmann, Tia Booth et bien d’autres.

De nombreux anciens membres de la distribution de Bachelor Nation ont annoncé qu’ils avaient choisi de ne pas revenir à la franchise.

Matt James, pour sa part, a déclaré sur The Bill Simmons Podcast que BiP n’est « pas dans mes cartes ».

Kenny Braasch[/caption]

Bri Springs, a déclaré sur le podcast Here for the Right Reasons qu’elle « aurait besoin de voir une sorte de changement tangible de la série pour que je me remette dans cette situation ».

Ivan Hall, qui était l’un des favoris des fans de la saison de Tayshia Adams, a déclaré à E! News qu’il ne considérerait pas le paradis si Chris Harrison accueillait la saison.

Reality Steve a affirmé que les derniers couples fiancés de la série étaient Joe Amabile et Serena P., Kenny et Mari, et Riley et Maurissa.

Pour l’instant, les fans de Bachelor Nation devront regarder comment les histoires se déroulent dans BIP Saison 7.

Maurissa Gunn[/caption]

Qui de la saison Bachelorette de Katie Thurston apparaîtra sur Bachelor in Paradise?

Le méchant de Bachelorette Thomas Jacobs apparaîtrait dans Bachelor In Paradise.

Le joueur de 30 ans a été renvoyé chez lui par Katie Thurston après « l’utiliser » dans son offre devenir le prochain Bachelor.

et pendant que Thomas‘ rêve de rester à La bachelorette ont été anéantis, il semble qu’il restera longtemps dans le spin-off.

Blogueuse célibataire Réalité Steve a affirmé que Thomas devenait « fortement impliqué » avec l’ancienne Bachelorette Becca Kufrin dans l’émission.

Thomas Jacobs[/caption]

Il a tweeté: « Si vous pensiez que Thomas avait beaucoup de temps d’antenne cette saison, attendez paradis.

« Thomas est fortement impliqué avec Becca Kufrin pendant la dernière moitié de BIP, mais elle finit par rompre avec lui avant la finale. »

Quand commence la saison 7 de Bachelor in Paradise ?

Bachelor in Paradise débutera le 16 août sur ABC.

David Spade a été officiellement nommé le premier hôte invité de Bachelor in Paradise remplacement le 2 juin 2021, selon Sixième page.

Spade, 56 ans, est un acteur, comédien et animateur de télévision américain.

Il a été membre de la distribution de Saturday Night Live dans les années 1990 et a joué dans divers films hollywoodiens tels que Black Sheep, Joe Dirt et Grown Ups parties un et deux.





L’acteur a auparavant exprimé Ranger Frank dans The Razmoket Movie et Kuzco dans le film d’animation The Emperor’s New Groove.

Hôte de longue date Chris Harrison a quitté la franchise en février après avoir essuyé des tirs pour « défendre » des propos racistes.

Bachelor in Paradise verra divers hôtes invités au cours de la prochaine saison, selon HE.