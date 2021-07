Spoilers « Black Widow » ! Comment le nouveau film Marvel prépare un futur combat

Alerte spoil! Cette histoire comprend des points importants de l’intrigue et la fin de « Black Widow » de Marvel, alors méfiez-vous si vous ne l’avez pas encore vu.

La veuve noire est morte. Vive Black Widow, ou White Widow, ou tout ce que Yelena Belova préfère s’appeler maintenant alors qu’elle fait sien l’univers cinématographique Marvel.

Les fans de Marvel connaissent le sort de l’agent secret résident des Avengers, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) depuis qu’elle a sacrifié sa propre vie pour aider à sauver l’univers dans « Avengers: Endgame ». Le nouveau thriller d’espionnage « Black Widow » (en salles et en streaming sur Disney + Premier Access, 30 $) révèle ce que l’héroïne du titre a fait entre « Captain America: Civil War » et « Avengers: Endgame »: Elle n’abat pas seulement le méchant Une organisation russe qui lui a fait subir un lavage de cerveau à un jeune âge, mais qui a également retrouvé sa « famille », notamment Yelena (Florence Pugh) qui pique sa sœur aînée et a également besoin d’elle à bien des égards.

« Bien qu’elle soit un assassin fantastique et juste une arme mortelle, c’est aussi un bébé qui essaie de comprendre comment faire les prochaines étapes », a déclaré Pugh à USA TODAY.

À l’apogée de « Black Widow », Yelena décide de rejoindre un équipage de veuves libérées, dont la redoutable Taskmaster (Olga Kurylenko), révélée comme une jeune femme que Natasha pensait avoir tuée il y a des années. Et Natasha s’en va seule, brandissant une nouvelle couleur de cheveux (blonde au lieu du rouge habituel) et le gilet bien-aimé de sa sœur, vu dans « Infinity War ».

Une scène clé révélée dans le générique, cependant, nous amène à l’époque actuelle de l’univers cinématographique Marvel, où une Yelena plus âgée et plus sombre visite la tombe de Natasha, qui regorge d’hommages à l’héroïne déchue. Yelena réorganise les ours en peluche et siffle sa partie de leur appel et réponse lorsqu’elle est interrompue par une femme qui se mouche : Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la mystérieuse et sinistre femme mystérieuse vue pour la dernière fois en train de recruter le super soldat John Walker ( Wyatt Russell), alias l’agent américain, dans le dernier épisode de « Le faucon et le soldat de l’hiver » de Disney+.

« Pardon. Je suis allergique au Midwest », plaisante Valentina. « Ce que cette femme a fait… honnêtement, je ne peux même pas imaginer. »

Yelena travaille apparemment pour elle maintenant, se plaignant que Valentina n’est pas censée « me déranger pendant mes vacances » et qu’elle a l’air « désespérée » de le faire. « Je veux une augmentation », ajoute Yelena.

« Oh ouais, toi et moi tous les deux », dit Valentina en mettant la main dans son sac à main pour en sortir une tablette. «Croyez-moi, vous allez le gagner. J’ai votre prochaine cible – j’ai pensé que je la remettrais en main propre. Peut-être que vous aimeriez tirer sur l’homme responsable de la mort de votre sœur. Elle montre à Yelena une photo de Hawkeye (Jeremy Renner), l’ancien partenaire de Natasha et l’homme pour lequel elle a fait un saut fatal sur la planète Vormir dans « Endgame » afin qu’il puisse obtenir une pierre d’infini importante – bien que Yelena ne connaisse peut-être pas encore cette vérité cosmique .

La séquence met en place la prochaine apparition de Yelena dans la série « Hawkeye » de Disney + (première plus tard cette année) et un conflit potentiel avec l’archer as de Renner ainsi que sa nouvelle protégée, Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Et comme une torsion sur Nick Fury dans les premiers films MCU, Valentina semble constituer sa propre équipe de Dark Avengers.

Maintenant qu’elle va jouer un rôle majeur dans le MCU à l’avenir, la réalisatrice de « Black Widow », Cate Shortland, dit que Pugh apporte un sens important de « l’authenticité » à ce paysage de super-héros.

« Les gens ne veulent pas voir des gens parfaits recouverts de téflon, car cela ne reflète pas qui nous sommes », dit le cinéaste. « Les jeunes ont évolué très, très vite. C’est vraiment beau comment ils explorent leurs défauts et les voient comme des points positifs. Elle en parle, et elle parlera aux jeunes femmes. Rien ne peut la définir. Personne ne peut la définir. C’est assez rare. Le simple fait d’être cette personne est héroïque.

Quant à Natasha de Johansson, « Black Widow » semble être son chant du cygne : l’actrice a joué le personnage pendant plus d’une décennie, et ses co-stars de « Avengers » Robert Downey Jr. et Chris Evans ont également évolué, bien qu’elle pourrait revenir dans les futurs prequels. « Elle a vraiment des possibilités infinies en tant qu’actrice et en tant que personnage », a déclaré Shortland. « Cela dépend de ce qui se passe dans l’univers Marvel, mais elle adore le faire. »