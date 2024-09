Spoilers « Amour, Gloire et Beauté » lundi 30 septembre : Will s’ouvre à Katie à propos de Bill ; Ridge essaie frénétiquement de réveiller Taylor

Spoilers « The Bold and the Beautiful » (B&b) ici et nous sommes prêts à commencer une nouvelle semaine du bon pied.

Le lundi 30 septembre s’annonce intéressant car les émotions vont se déchaîner et certaines vérités éclateront.

Ridge Forrester (Thorsten Kaye) aura hâte de faire revivre Taylor Hayes (Rebecca Budig).

Elle a gardé sa maladie cardiaque secrète pour tout le monde, mais ce ne sera plus un problème après cela. Il y a une chance que cela convainque Ridge, mais ce n’est pas l’intention de Taylor.

Nous doutons que Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) le voie de cette façon.

Bill Spencer (Don Diamont) a mis tout son cœur sur sa manche pour tenter de convaincre Katie Logan (Heather Tom).

On dirait qu’elle va vouloir le point de vue de Will Spencer (Crew Morrow). Il a laissé entendre qu’il voulait que ses parents se remettent ensemble, mais il…