SPOILERS AEW Rampage 15 septembre 2023 | #wwe #Aew | L’impression des États-Unis

Nous vous laissons ici les spoilers d’AEW Rampage du 15 septembre 2023.

All Elite Wrestling a enregistré l’épisode du 8 septembre de Rampage ce soir à Cincinnati, Ohio, après l’épisode hebdomadaire de Dynamite. Pendant les enregistrements, Kris Statlander, Jade Cargill et d’autres talents étaient sur le ring. Sans plus tarder, voici les spoilers AEW Rampage du 15 septembre 2023.

Le Royaume a vaincu Christopher Daniels et Matt Sydal

The Acclaimed et Daddy Ass ont battu Peter Avalon et The Outrunners Après le match, Dark Order est sorti et a défié The Acclaimed et Daddy Ass à un match pour le championnat AEW World Trios.

L’Aussie Open a battu Lord Crewe et Damian Chambers

Championnat SCT : Kris Statlander (c) a battu Jade Cargill Les deux ont fait preuve de respect après le combat

Kris Statlander (c) a battu Jade Cargill

