Spoiler Towie : Ella est partie furieuse car elle est BLOQUÉE par son rival malgré son rattrapage lors du voyage de casting

THE Only Way Is Essex est sur le point de subir un énorme choc alors qu’Ella Rae Wise frappe furieusement après avoir été bloquée par un rival du casting.

Les tensions atteignent leur point d’ébullition lorsqu’Ella se rend compte qu’elle a été snobée par Dani Imbert malgré sa réconciliation en vacances à Chypre.

Un teaser du troisième épisode de la série 32 révèle que les amitiés ne tiennent qu’à un fil et que la loyauté est mise à l’épreuve.

Déconcertée, Ella raconte à Saff et Diags comment elle a été bloquée par Dani.

Elle dit : « Si Junaid n’était pas sur la photo, Dani et moi irait bien et mes vacances ne se seraient pas déroulées comme elles se sont déroulées.

«Je ne sais tout simplement pas vraiment quoi faire. Je pensais que tout irait bien en rentrant à la maison, mais je n’ai rien entendu. J’ai fait un détour, maintenant je vois que j’ai été bloqué. Je pense « qu’est-ce que j’ai fait maintenant? » Je pensais que nous allions bien.

« Tout ce que je veux, c’est l’honnêteté, je ne veux pas être suspendu à un bout de ficelle. »

The Only Way Is Essex est revenu plus tôt ce mois-ci après un tournage à Chypre, dans le Somerset et dans le comté d’origine des acteurs.

La rupture de l’amitié entre Ella et Dani a provoqué une onde de choc tout au long de la série, des personnes prenant parti, notamment Junaid, qu’Ella avait précédemment accusé d’avoir une influence sur Dani.

Cela survient alors que l’ennemi mortel d’Ella, Chloe Brockett, est devenue la meilleure amie de Junaid et Dani.

Parlant des retombées avant le lancement de la série, Junaid a déclaré : « C’est moi, Dani, Chloe Brockett et Elma. [Pazar].

«Le truc entre moi et Ella, c’est le bordel.

« Je l’ai bloquée sur les réseaux sociaux et vous n’aurez plus qu’à attendre et voir ce qui se passe. »

Le tout nouveau TOWIE est diffusé dimanche à 21h sur ITVBe et ITVX.