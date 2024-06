Spoiler sur les débuts sur le ring prévus pour le 31/05 WWE SmackDown

L’épisode du 31 mai 2024 de Friday Night SmackDown sera le premier épisode traitant des retombées de King et Queen of The Ring et il semble que la société prévoit un énorme début sur le ring pour la série.

Tonga Loa a fait une apparition remarquée lors de l’événement Backlash Premium Live plus tôt ce mois-ci. Montez Ford et Angelo Dawkins des Street Profits devaient affronter Solo Sikoa et Tonga Loa de The Bloodline la semaine dernière à SmackDown, mais ce match a été retiré de la carte.

Selon LutteVotes, l’édition du 31 mai de Friday Night SmackDown présentera les débuts par équipe de l’équipe connue sous le nom de Guerrillas of Destiny, alors que Tama Tonga et Tonga Loa s’affronteront contre The Street Profits. Ce sera également les débuts de Tonga Loa sur le ring.

« À partir de ce matin, SmackDown de ce soir présentera les débuts en équipe des ex-« Guerrillas of Destiny ». Tonga Loa et Tama Tonga affronteront The Street Profits.

Nous avons également signalé que Tonga Loa avait été jugé « non admissible » pour SmackDown la semaine dernière. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre de voir comment Tama Tonga et Tonga Loa se comporteront lors de leurs débuts par équipe.

