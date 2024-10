Spoiler majeur pour les débuts de Motor City Machine Guns à la WWE

La WWE réserve toujours des surprises aux fans, et il semble qu’ils devraient s’attendre à voir les mitrailleuses Motor City très bientôt. On avait déjà entendu dire qu’ils étaient en route le 4 octobre. WWE SmackDownet cela semble être le cas.

PW Insider a maintenant rapporté qu’une vignette à venir sur Friday Night Smackdown serait diffusée, présentant des images qui semblaient provenir de Détroit. Le point de vente a été informé que la vignette serait pour The Motor City Machine Guns.

À l’origine, il était prévu que l’équipe fasse ses débuts dans WWE NXT pour une courte période avant de passer à autre chose, mais ils n’étaient pas à Chicago comme prévu initialement plus tôt cette semaine. Au lieu de cela, il semble qu’ils soient liés à Smackdown.

Les Motor City Machine Guns, l’une des équipes de catch les plus populaires, ont fait des vagues depuis qu’elles ont quitté la TNA plus tôt cette année. Selon certaines rumeurs, Chris Sabin et Alex Shelley auraient été en pourparlers avec l’AEW et la WWE, bien que des rapports indiquent que les négociations avec l’AEW ont finalement échoué pour diverses raisons.

Il semble que les Motor City Machine Guns vont ignorer NXT et passer directement à la division par équipe à SmackDown. Seul le temps nous dira quel genre d’impact ils peuvent avoir à la WWE.

