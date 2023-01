Spoiler Love Island: Will et Jessie font passer leur relation au niveau supérieur après un rendez-vous romantique hors de la villa

L’île d’AMOUR le couple Will Young et Jessie Wynter sont emmenés loin de la villa pour un rendez-vous romantique ce soir.

L’entraîneur personnel australien, 26 ans, a balayé le fermier TikTok, 23 ans, après être arrivé comme une bombe aux côtés d’Aaron Waters.

Rex

Rex

Les téléspectateurs ont vu le couple se renforcer et devenir rapidement le couple préféré des fans.

Et ce soir, le couple passe du temps seul alors qu’il a l’occasion de discuter de ses sentiments.

Les téléspectateurs verront Jessie et Will arriver dans une cave à vin pour un rendez-vous aux chandelles.

Jessie s’empresse de complimenter Will en disant: “C’est tellement magnifique, tu es tellement romantique.”

Will jaillit: “Tu es magnifique.”

Alors que le rendez-vous commence, Jessie dit: “Honnêtement, tu me rends si heureuse, aucun mec ne m’a jamais fait ressentir ça.”

Will ajoute : “C’est littéralement tout ce que je veux faire, tant que tu es heureuse et que tu te sens aimée et belle, c’est tout ce que je veux faire.”

“Merci, parce que c’est ce que je ressens et que je n’ai jamais ressenti cela auparavant”, le rassure Jessie.

Alors que la conversation continue, Will commence à s’ouvrir et admet qu’il a peur d’avoir le cœur brisé.

Il lui dit : « Tu as tous les traits que je rechercherais chez une petite amie.

“Dans le monde extérieur, j’ai probablement été assez isolé, je pense que c’est pourquoi je n’ai noué aucune relation.

“Je suis juste terrifié à l’idée d’avoir le cœur brisé, mais avec toi, je me sens définitivement beaucoup plus à l’aise et c’est quelque chose que je veux faire.”

Jessie fait alors une promesse à Will alors qu’ils se penchent et partagent un baiser.

Cette promesse va-t-elle faire passer leur relation au niveau supérieur ?

Le couple semble être de retour en pleine forme après avoir eu sa première rangée plus tôt cette semaine.

Ils se sont affrontés après une partie explosive de Truth or Dare, où la nouvelle venue Ellie lui a fait sauter un ballon.

Jessie avait des questions pour Will, car elle a révélé que sa réaction était “un peu trop” à son goût.

“Votre réaction à l’éclatement du ballon, je n’étais pas en colère mais j’étais comme” Oh, vous roulez des yeux dans votre tête, c’était un peu trop “”, lui a dit Jessie.

Ne remarquant pas qu’il avait fait quelque chose de mal, la star de l’agriculture a ensuite demandé: «Ai-je? Ai-je?”

Jessie a répondu: “Ouais, tu étais un peu dramatique avec ça.”

Will a essayé de rassurer Jessie : “OK désolé, je voudrais m’excuser parce que je suis un peu un showman.”

Rex