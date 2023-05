Spoiler Emmerdale pour aujourd’hui 24 mai 2023: Jimmy et Tom King dans une confrontation explosive

La TENSION monte ce soir dans les Dales alors que Belle Dingle tente désespérément de réunir Tom et Jimmy King.

Malheureusement, le duo oncle et neveu est trop en proie à de mauvais souvenirs et s’affronte ce soir à Emmerdale.

Jimmy et Tom King ont du mal à s’entendre[/caption] TVI

Mais ils sont dus pour un combat explosif ce soir[/caption] TVI

Belle peut-elle les aider à arranger les choses ?[/caption]

Tom King (joué par James Chase) a secoué le village d’ITV mais n’avait pas l’intention de raviver sa relation avec sa famille.

Après une décennie en Arabie saoudite, cependant, il a pu renouer avec Belle Dingle (Eden Taylor-Draper) et elle est allée au-delà pour pousser Tom vers son oncle Jimmy King (Nick Miles).

Mais une conversation récente sur son défunt père Carl King, un méchant bien connu et redouté du village, a conduit Tom à fuir, incapable de faire face aux actions de son père.

Ce soir, Belle est déterminée à être aussi ouverte que possible avec Tom et décide de faire une confession choquante.

Belle doit parler de la mort de son ancienne amie Gemma Andrews, survenue en 2014 alors que Tom était absent en Arabie saoudite.

À l’époque, Belle se remettait encore lentement de leur rupture et elle s’est liée d’amitié avec Gemma, mais la rivalité amoureuse est entrée en jeu.

Gemma et Belle ont été impliquées dans une altercation choquante et la première a été gravement blessée après avoir été poussée au sol et s’être cognée la tête contre un rocher.

Elle s’est effondrée inconsciente en rentrant chez elle et est finalement décédée à l’hôpital lorsqu’elle a été retirée du système de survie.

Belle a reçu une compensation pour la mort de Gemma mais elle a lutté pour surmonter sa culpabilité.

Après la mort accidentelle de Gemma, Belle a commencé à entendre des voix et a été submergée par des symptômes de psychose.

Elle a ensuite été diagnostiquée schizophrène.

Comment Tom va-t-il réagir aux aveux de Belle ce soir ?

Bien que cela reste à voir, Belle est mortifiée lorsque ses actions conduisent indirectement à une confrontation entre Tom et Jimmy.

Peut-elle les aider à s’entendre et à réparer leur relation ?

Emmerdale est diffusé ce soir à partir de 19h30 sur ITV.

Belle a essayé de rassembler les Kings[/caption] TVI

Ses efforts seront-ils vains ?[/caption]