Spoiler EastEnders pour aujourd’hui 5 juin 2023: une proposition surprise secoue The Vic alors que Linda Carter se débat

ELAINE Thorpe a emménagé au Queen Vic alors que la nouvelle copropriétaire du pub et son autre moitié l’ont bientôt rejointe.

Ce soir dans EastEnders, George Knight choque tout le monde en posant la question. Mais que dira Elaine ?

Linda Carter (représentée par Kellie Bright) a vendu la moitié du Vic de Mick à sa mère Elaine (Harriet Thorpe) et la nouvelle propriétaire a fait un retour tonitruant à Walford.

En permettant à sa mère de s’emparer de la moitié du pub, Linda a ruiné son amitié avec Sharon Watts et s’est fait un ennemi de Nish Panesar.

Le couple avait tenu à mettre la main sur le Vic mais a dû renoncer à étendre leurs empires respectifs quand Elaine a secoué la place.

Mais Linda n’avait aucune idée qu’Elaine prévoyait d’accueillir George (Colin Salmon) et ses deux filles au pub avec elle.

Les nouveaux arrivants pourraient-ils garder un sombre secret – ou même un lien avec l’ancienne méchante Cindy Beale ?

Ce soir sur BBC One, Linda est aux prises avec l’invasion de la famille Knight alors qu’Elaine et George, bien-aimés, se rendent à

maison.

Elaine confie à Linda que la mère d’Anna et Gina a quitté George et la famille il y a neuf ans et n’a jamais regardé en arrière.

Le nez de Linda est bouleversé lorsque Phil Mitchell (Steve McFadden) organise une réunion avec George pour discuter d’une nouvelle collaboration de pub, tarte et combat entre The Vic et The Boxing Den.

Plus tard, Linda surprend George au téléphone et se rend compte qu’il n’a pas encore vendu son bar de Marbella.

Cela signifie qu’il n’a pas d’argent pour soutenir les comptes The Vic.

Linda ordonne furieusement à lui et aux filles de sortir mais George étourdit Elaine et le reste des parieurs de The Vic en proposant.

Elaine acceptera-t-elle la proposition de George ?

Ou ses finances suffiront-elles à la convaincre d’arrêter avec lui ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

