Spoiler EastEnders pour aujourd’hui 3 juillet 2023: Kim Fox fait face à la justice après l’accident de voiture d’Argee Bhajee

Le sort de KIM Fox est en jeu ce soir alors qu’elle fait face à nouveau à la justice pour son accident de voiture survenu plus tôt cette année.

Mais comment va-t-elle gérer la pression ? Le personnage préféré des fans d’EastEnders a subi des attaques de panique ces dernières semaines.

Kim Fox découvre si elle ira en prison ce soir

Denzel, Howie et sa sœur Denise montrent toutes son soutien

Mais comment va-t-elle s'y prendre ?

Pétillante, audacieuse et franche, Kim Fox (interprétée par Tameka Empson) est l’une des résidentes les plus emblématiques d’Albert Square.

Malheureusement, l’influenceuse a perdu une partie de son étincelle après avoir écrasé sa toute nouvelle voiture dans l’Argee Bhajee local – et mis en danger le fils de son partenaire Denzel dans le processus.

Bien que sa santé mentale soit au plus bas, Kim est incapable d’échapper aux conséquences juridiques de ses actes et ce soir sur BBC One, elle découvre enfin si elle sera envoyée en prison pour l’accident.

À venir, Kim est dans un état de grande anxiété à l’approche de sa condamnation.

Son partenaire Howie Danes (Delroy Atkinson) et sa sœur Denise (Diane Parish) tentent de la rassurer, mais Kim insiste sur le fait qu’elle pourrait aller en prison.

En privé, Howie dit à Denise qu’ils ne peuvent pas se payer des conseils pour Kim, mais qu’elle en a désespérément besoin.

Denise remet 500 £ du compte conjoint d’elle et de Jack Branning pour financer leurs propres séances de thérapie familiale.

Quand Jack (Scott Maslen) voit que l’argent manque, il tombe sur le toit mais comment Denise va-t-elle l’expliquer ?

Au tribunal, Denzel (Jaden Ladega) nerveux fait sa déclaration, mais lorsque l’accusation diffuse des images de l’accident, Kim a une véritable crise de panique.

Est-ce que ça jouera contre elle ?

Dans les scènes récentes du drame basé à Londres, Denise Fox a réalisé à quel point sa sœur était traumatisée à la suite de l’accident.

Malgré ses propres problèmes alors que son mariage avec Jack semble se diriger vers les rochers et qu’elle est toujours sous le choc de la mort de Lola Pearce, Denise a clairement indiqué qu’elle soutiendrait Kim quoi qu’il arrive.

Au cours d’une conversation avec Howie, Denise a convenu que Kim avait besoin d’une aide professionnelle pour surmonter son traumatisme dû à l’accident.

Mais Kim acceptera-t-il l’aide?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Kim a été aux prises avec un traumatisme de l'accident

Denise a décidé d'être présente pour elle