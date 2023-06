Spoiler EastEnders pour aujourd’hui 26 juin 2023: Billy Mitchell a du mal à faire face avant les funérailles de Lola Pearce

LOLA Pearce a laissé un vide après avoir succombé à une tumeur cérébrale en phase terminale au début du mois.

Incapable de faire face à sa mort, son grand-père Billy Mitchell s’en prend ce soir à EastEnders, juste avant ses funérailles.

Bbc

Billy Mitchell est bouleversé après la mort de Lola Pearce[/caption] Bbc

Il prépare ses funérailles[/caption] Bbc

Mais tout comme Jay, il a du mal à faire face[/caption]

Lola Pearce a rendu son dernier souffle le 31 mai 2023, entourée de son mari Jay Brown et de sa fille Lexi.

Depuis lors, ses proches tentent de reprendre une vie normale sans elle, mais le chagrin les pèse toujours.

Les préparatifs funéraires sont en cours alors que les résidents de Walford célébreront la vie de la coiffeuse comme elle l’aurait souhaité.

Mais son grand-père Billy (interprété par Perry Fenwick) est encore sous le choc de sa mort tragique alors qu’il essaie de s’occuper des derniers préparatifs de ses funérailles.

Après une rencontre tendue avec le révérend, Billy s’en prend à Honey Mitchell (Emma Barton) et Jay (Jamie Borthwick) alors qu’il partage son dégoût pour la façon dont la famille Mitchell a traité Lola au fil des ans avant de partir en trombe.

Billy n’est pas le seul à trouver la vie à Albert Square sombre sans Lola à ses côtés.

Jay a du mal à faire face à son propre chagrin et se dirige bientôt vers The Vic, mais il est rapidement renvoyé chez lui par Gina Knight (Francesca Henry) et Linda Carter (Kellie Bright) inquiètes pour se dégriser.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Plus tard, Honey trouve un Billy abattu seul devant le salon funéraire et l’encourage à dire un dernier au revoir à Lola.

Comment Billy va-t-il réagir ?

Va-t-il écouter Honey ?

Billy a déjà été vu en difficulté avant la mort de Lola lorsqu’il a été impliqué dans une altercation avec Nish Panesar.

Le commerçant du marché a été arrêté lorsqu’il a accidentellement frappé Jack Branning alors qu’il manquait lentement de temps avec Lola.

L’histoire pourrait-elle se répéter ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Honey fait de son mieux pour soutenir Billy[/caption] Bbc

Mais va-t-il l’écouter ?[/caption]