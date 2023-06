Spoiler EastEnders pour aujourd’hui 21 juin 2023: Finlay Baker terrifié alors qu’il fait une découverte choc

FINLAY Baker a réussi à éviter les ennuis après ses débuts troublés à Albert Square.

Mais ce soir à EastEnders, il se rend compte que quelqu’un pourrait être après lui après avoir fait une horrible découverte dans sa propre voiture de sport.

Finlay Baker pense que quelqu’un pourrait essayer de lui faire du mal[/caption] Bbc

Il trouve le collier de Vinny Panesar sous sa voiture[/caption] Bbc

Mais est-ce que tout est comme il semble?[/caption]

L’acteur Ashley Byam a rejoint le feuilleton BBC One l’année dernière en tant que fils d’Avery Baker et frère de Felix, Finlay.

Au cours de ses premiers mois à Walford, le personnage s’est lié d’amitié avec Whitney Dean et Chelsea Fox avant d’avoir une aventure avec Dotty Cotton.

Cependant, les choses ont tourné au vinaigre pour Finlay après avoir noué des liens avec Dotty car elle était toujours amoureuse de Vinny Panesar (joué par Shiv Jalota).

Le temps a passé depuis et Finlay a quitté la faille, croyant qu’il n’y avait que de l’eau sous le pont.

Dans les scènes les plus récentes, Finlay se préparait pour un voyage à Brighton avec Eve Unwin (Heather Peace).

Le voyage a été annulé à la dernière minute quand Eve a dit à Finlay que la voiture de sport de son père avait besoin de réparations massives.

Finlay a laissé le véhicule chez Taylor’s Autos pour se faire contrôler, sans y penser.

Mais lors du voyage de ce soir à Albert Square, Keanu Taylor (Danny Walters) se rend compte que la voiture de Finlay a été délibérément endommagée.

Finlay a peur que quelqu’un veuille lui faire du mal… et il trouve bientôt le collier de Vinny sous le véhicule.

Les téléspectateurs réguliers du programme basé à Londres que tout n’est pas comme il semble et Finlay n’a jamais été la cible initiale de Vinny.

Le garçon a découvert que sa mère Suki Panesar (Balvinder Sopal) avait une liaison avec Eve Unwin et était prête à le quitter, lui et son mari Nish, pour recommencer loin de la place.

Vinny était prêt à emporter le secret de Suki dans la tombe – à condition qu’elle décide d’arrêter avec Eve.

Mais quand il a attrapé la paire de femmes ensemble dans le Vic, Vinny a décidé de faire payer Eve pour son intrusion.

Il se précipita vers le garage de Keanu et trafiqua les freins de la voiture de Finlay, sachant qu’Eve la conduirait à Brighton.

Heureusement pour Eve, Suki est intervenue et a crevé un pneu dans le but de sauver la vie de son ancien amant et d’aider son fils à éviter la prison.

Malheureusement, les Panesars prennent une décision importante ce soir et cela pourrait avoir un impact durable sur Eve.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Vinny Panesar a découvert que sa mère avait une liaison avec Eve Unwin[/caption] Bbc

Elle est intervenue avant qu’il ne puisse la blesser sérieusement[/caption]