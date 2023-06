Spoiler EastEnders pour aujourd’hui 20 juin 2023: Callum Highway fait une découverte explosive sur le mystérieux George Knight

LINDA Carter s’est tournée vers Phil Mitchell dans l’espoir qu’elle puisse en savoir plus sur son mystérieux futur beau-père George Knight.

Le méchant d’EastEnders a demandé l’aide de son gendre Callum Highway et cela pourrait les rapprocher de la vérité.

Phil a demandé à Callum de se pencher sur George Knight[/caption] Bbc

Le cuivre fait une étrange découverte sur le nouveau venu ce soir[/caption] Bbc

Comment Linda va-t-elle réagir ?[/caption]

Linda (représentée par Kellie Bright) se méfie de George (Colin Salmon) depuis sa première arrivée sur la place.

Le voyage d’hier soir à Walford s’est terminé par la persuasion d’un Phil (Steve McFadden) réticent de s’assurer que George ne lui cache pas quelque chose et qui de mieux pour l’examiner que le cuivre Callum (Tony Clay).

Phil a été informé de la mystérieuse disparition de Rose Knight survenue il y a neuf ans, mais George pourrait-il vraiment avoir quelque chose à voir avec cela ?

Ce soir sur BBC One, Callum fait une étrange découverte après avoir découvert que George avait un dossier relativement vierge.

Lorsqu’il recherche Rose, tout accès est refusé et Phil est immédiatement rempli.

Linda a bientôt vent des découvertes de Callum et elle est de plus en plus convaincue que cela prouve que George est un personnage louche.

Bientôt, Phil décide de jouer cartes sur table en invitant George à s’entraîner au Boxing Den et il lui pose des questions sur Rose.

George insiste sur le fait qu’il n’y a rien à dire et il est catégorique que Linda a tout faux.

Mais pourra-t-il convaincre Phil ?

Les fans du feuilleton basé à Londres ont émis l’hypothèse que l’épouse disparue de George, Rose, pourrait être l’une des méchantes les plus emblématiques de Walford – Cindy Beale.

Alors qu’elle serait morte après la naissance de sa fille en prison, les téléspectateurs ont noté que Rose Knight avait quitté sa famille à peu près au même moment où Lucy Beale a été assassinée.

Et avec l’actrice Michelle Collins qui doit reprendre le rôle de Cindy Beale, les téléspectateurs sont certains que la famille Knight est quelque peu impliquée dans le personnage.

Ce ne serait pas la première fois que les patrons d’EastEnders ramènent un favori des fans d’entre les morts alors que Roxy Mitchell a fait une brève apparition plus tôt cette année pendant que sa fille Amy suivait une thérapie.

Mais quel est le grand secret de George ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Phil rend compte à Linda ce soir[/caption] Bbc

