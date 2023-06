Spoiler d’Emmerdale pour aujourd’hui 5 juin 2023: Nicky Milligan prend une décision importante avant son mariage avec Gabby Thomas

GABBY Thomas se prépare avec enthousiasme à marcher dans l’allée avec Nicky Milligan.

Elle ne sait pas qu’il a du mal à faire face à la pression alors qu’il garde un énorme secret pour tout le monde à Emmerdale.

La nounou jouée par Lewis Cope a secoué les ITV Dales enveloppées de mystère, mais les téléspectateurs étaient convaincus qu’il gardait un sinistre secret.

Ils ont eu raison quand Nicky s’est révélé être non seulement le fils de Caleb Milligan, mais aussi le petit-fils de Frank Tate et ses véritables motivations ont finalement été révélées.

Nicky a été impliqué dans le complot de son père Caleb (Will Ash) pour reprendre Home Farm et ce qu’il croit être son dû.

Cela l’a amené directement à demander la main de Gabby en mariage dans le but d’obtenir sa part de la fortune de Tate.

Mais ce n’était pas une mince affaire pour Nicky car il est également amoureux de son vieil ami Ally (Josh Horrocks) qui est arrivé dans le village éponyme ces dernières semaines, prenant le plan par surprise.

Nicky a essayé de demander à son père de poursuivre son plan sans lui, seulement pour que Caleb le menace de se conformer.

Pendant le voyage de ce soir dans les Yorkshire Dales, Nicky se retrouve plus débordé que jamais alors que le plan de Caleb prend une tournure prometteuse.

À venir, lorsque Kim se connecte à son compte bancaire, Caleb pirate secrètement son chemin et découvre avec joie son dernier mot de passe en suspens nécessaire pour l’effacer plus tard.

À la périphérie du village, une gueule de bois Nicky rencontre Ally, qui lui suggère de l’épouser à la place.

Nicky a l’air décontenancé mais s’éloigne.

Kim rejoint Caleb pour examiner les plans du haras et lui demande d’organiser la visite de l’architecte « Adrian ».

Nicky déteste le mensonge qu’il vit et panique quand Caleb lui dit que les poteaux de but ont bougé, ils devront jouer un match plus long.

Incapable de faire face, Nicky dit à Caleb qu’il veut se retirer du plan – mais sera-t-il excusé ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

