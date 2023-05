Spoiler d’Emmerdale pour aujourd’hui 25 mai 2023: une adolescente se bat pour sa vie après un horrible accident de voiture

JIMMY King a récemment décidé d’arrêter d’essayer de réparer sa relation avec son neveu Tom.

Mais ce soir à Emmerdale, il reçoit un rappel d’une famille importante pour lui lorsque sa fille Angel est laissée inconsciente après un accident.

TVI

Nicola King est impliqué dans un accident de voiture[/caption] TVI

Sa fille Angel est laissée inconsciente[/caption] TVI

Y arrivera-t-elle ?[/caption]

Déchirés à nouveau par une dispute explosive et malgré tous les efforts de Belle Dingle, Tom et Jimmy King (Nick Miles) semblent avoir atteint un point de non-retour.

Jimmy et Tom ont essayé de réparer leur lien brisé lorsque le garçon est revenu d’une absence de dix ans.

Mais la simple mention du père de Tom, Carl, et de ses actes ignobles l’a laissé sur les nerfs alors qu’il réalisait à quel point le défunt villageois était vraiment méchant.

Avec son frère qualifié de meurtrier et de violeur, Jimmy n’a pas pu faire face au manque de respect de Tom envers sa mémoire et les deux hommes se sont affrontés dans The Woolpack.

Ce soir sur ITV, Nicola King (Nicola Wheeler) dit à son mari que retirer Tom de sa vie est la bonne chose à faire pour lui car son angoisse à propos de son neveu affecte le reste de sa famille.

Nicola rappelle à son mari qu’elle a besoin qu’il se concentre sur eux et que penser à réparer sa relation avec Tom ne fait que le distraire de ses priorités.

Mais Jimmy ne tient manifestement pas compte de ses paroles – Nicola frappe le toit lorsque son ange de treize ans (Rebecca Blakes) apparaît devant Victoria Cottage après que son père ne l’a pas emmenée chez le dentiste.

Stressée au plus haut point, Nicola prend sur elle d’emmener sa fille à son rendez-vous et lui ordonne de monter dans la voiture.

Nicola continue de fulminer au volant, mais il y a un impact horrible lorsqu’elle et Moira Dingle (Natalie J. Robb) s’écrasent à un carrefour invisible à la périphérie du village.

Les deux femmes sont sous le choc après l’accident, mais cette réaction initiale fait place à l’horreur alors que Nicola chancelle à la vue de sa fille gisant inconsciente à l’arrière de son véhicule écrasé.

Angel s’en sortira-t-il indemne ?

Emmerdale est diffusé ce soir à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Nicola essayait d’emmener Angelica à son rendez-vous chez le dentiste[/caption] TVI

Elle comptait sur Jimmy pour conduire l’ado[/caption]