Spoiler d’Emmerdale pour aujourd’hui 20 juin 2023: Belle Dingle reçoit une bombe dévastatrice en prison

Après une décennie d’absence, Tom King (interprété par James Chase) est retourné au village d’ITV, où il est tombé sur Belle.

Tom a depuis pu se trouver un emploi de vétérinaire, loin du centre-ville de Leeds où il travaillait avant son retour.

Dans des scènes plus récentes du drame basé dans le Yorkshire, Tom a même emménagé avec un Rishi Sharma solitaire alors que sa relation avec Belle Dingle continue de s’épanouir.

Mais ce soir, PC Swirling a de mauvaises nouvelles pour Belle et il s’agira d’un autre de ses ex-petits amis, Lachlan White.

Le tueur en série Lachlan a été vu pour la dernière fois dans le drame de longue date en janvier 2019.

Lachlan a été emmené dans une prison d’État maximale après avoir terrorisé Emmerdale.

Cependant, Belle s’inquiète lorsque PC Swirling lui dit que Lachlan sera transféré dans une autre prison.

Elle confie à Vinny Dingle (Bradley Johnson) ses angoisses, mais a-t-elle raison de s’inquiéter ?

Plus tard, Belle est de plus en plus inquiète mais refuse de submerger Tom avec sa grande nouvelle.

Elle prend la décision de lui cacher l’information, mais pourrait-il avoir vent de ce qui se passe de toute façon ?

Les téléspectateurs réguliers d’Emmerdale se souviendront que Lachlan était obsédé par Belle et lui a montré ses vraies couleurs lorsque ses crimes ont été révélés.

Lachlan a enlevé Belle et a essayé de la forcer à fuir avec lui mais elle a réussi à s’échapper.

Mais ce ne serait pas la dernière fois qu’elle entendrait parler du meurtre alors que Lachlan terrorisait Belle et sa famille depuis la prison, envoyant même son propre père se venger.

Lachlan a-t-il prévu quelque chose de sinistre pour Belle ?

Les résidents de Dales devraient-ils s’inquiéter de son retour?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

