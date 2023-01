Spoiler de Love Island : Zara fait demi-tour et flirte avec un nouveau garçon dans le dos de Tom

Zara de LOVE Island semble en avoir assez de son triangle amoureux Tom et Olivia et tourne son attention vers un autre garçon ce soir.

Le mannequin, 25 ans, a la tête tournée par le travailleur de la sécurité de l’aéroport Shaq, 24 ans, bien qu’il soit en couple avec l’étudiante en biomédecine Tanya, 22 ans.

Dans la matinée, Zara se dirige vers Shaq et indique clairement qu’elle est prête à apprendre à le connaître.

Zara dit: “Je vais être sincère avec toi, Tom coche évidemment à peu près toutes les cases pour moi mais il est encore tôt, je ne t’ai même pas parlé correctement, ce serait bien d’explorer.”

Mais la conversation est brièvement interrompue alors que Tanya s’approche d’eux pour donner une tasse de thé à Shaq, mais continue bientôt alors que Shaq dit: “À l’extérieur, vous seriez quelqu’un pour qui j’irais, donc je veux explorer cela pour voir les vibrations.”

Shaq et Zara parlent tous les deux d’être de Londres comme il dit: “Vous êtes de Londres aussi, vous l’avez compris.”

Zara ajoute: “Pareil pour vous, nous venons de la même région, c’est le truc, ça fonctionnerait instantanément.”

Soucieux de clarifier ses intentions, Shaq est honnête avec Tanya sur la façon dont il envisage de faire connaissance avec Zara.

Avec une autre fille maintenant sur la photo, est-ce que ce sera décisif pour Shaq et Tanya ?

La bombe Zara et la fille du ring de boxe Olivia ont eu plusieurs disputes furieuses en quelques jours seulement.

Hier soir, Zara a confronté Olivia, demandant à entendre ce dont elle et Tom avaient discuté, mais cela ne s’est pas bien passé et la fille du ring de boxe a dit que c’était une conversation “privée” et a qualifié le modèle de “joueur de jeu”.

Alors que les tensions augmentaient, Zara a pressé Olivia pour plus d’informations après que cette dernière ait attiré Tom pour une conversation.

Olivia a répondu: “Êtes-vous mariée avec lui?”

La dispute a atteint son apogée lorsque Zara a dit à Olivia : « Pourquoi penses-tu que je suis ici ? Pour te faire chier ?

« Je suis ici pour moi. Je suis ici pour moi.

« Tu penses que j’ai fait 11 heures de vol depuis l’Angleterre pour te faire chier ? Reprends-toi Liv.

Les téléspectateurs sont restés convaincus que quelque chose d’important a dû se passer entre Olivia et Zara à l’extérieur pour expliquer leur féroce rivalité.

Pendant ce temps, Shaq et Tanya semblent aller fort et ont partagé leur premier baiser la semaine dernière.

