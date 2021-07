Spoiler de Love Island: Aaron confronte Sharon à propos des «drapeaux rouges» et laisse entendre qu’il la larguera

Aaron Francis de LOVE Island pourrait arrêter avec Sharon Gaffka ce soir lors d’un cœur à cœur tendu.

Le couple est l’un des seuls couples à avoir vraiment sympathisé, mais Aaron n’a pas aimé ce qu’il a vu quand Sharon et Faye Winter ont fait équipe avec Hugo Hammond la nuit dernière.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

ITV

Ce soir pourrait être décisif pour Aaron Francis et Sharon Gakkka[/caption]

Le professeur d’éducation physique Hugo a déclaré qu’il n’aimait pas les «fausses» filles et a reçu une réaction brutale de la part du couple qui l’a laissé en larmes.

Ce soir, Aaron demande à Sharon de discuter au coin du feu et lui fait part de ses inquiétudes.

Il dit : « Je voulais discuter avec vous hier. Après hier, je n’ai pas vraiment aimé la façon dont tu réagissais à tout.

Sharon répond : « De mon point de vue, vous n’étiez pas dans la conversation. Alors quand je lui parlais, je ne criais pas.

ITV

Aaron a également un rendez-vous avec la bombe Millie Court[/caption]

Aaron dit : « Personnellement, je préfère quelqu’un de beaucoup plus cool. On s’entend très bien, c’est clair. Mais j’ai l’impression qu’il y a eu quelques drapeaux rouges. Puis-je voir cela fonctionner à long terme? Je ne suis pas vraiment sûr. Je ne voulais pas continuer.

En quête de clarté, Sharon demande : « Vous ne l’avez pas fait ? Ou vous ne le faites pas ? »

Aaron est-il prêt à mettre un terme à son accouplement avec Sharon ?

Le duo a été le premier à avoir un tâtonnement sous les couvertures quelques heures seulement après le dernier recouplage.

ITV

Le couple est devenu chaud et lourd sous les couvertures lors de l’épisode de dimanche[/caption]





Aaron était initialement associé à Shannon Singh, 22 ans, mais il l’a larguée lorsque Chloe Burrows, 25 ans, a fait plus tard son arrivée explosive dans la villa.

Mais ils n’ont pas non plus réussi à s’entendre et dimanche, les six filles ont pu choisir avec lequel des sept hommes elles voulaient être couplées, et Sharon a sélectionné Aaron.

Il lui a dit qu’elle avait maintenant « toute l’expérience d’Aaron », et lui a montré ce qu’il voulait dire lorsque les lumières se sont éteintes dans la chambre commune cette nuit-là. Pendant ce temps, leurs anciens partenaires – Chloé et Hugo – se sont associés lors du recouplage.

Rex

Sharon et Aaron se sont remis en couple après des jours de baisers constants dans l’émission ITV2[/caption]

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

LOVE ISLAND, CE SOIR À 22H SUR ITV2 ET ITV HUB.