Spoiler de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : un nouvel homme entre dans la vie de Savi comme un sauveur

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, le 22 septembre : Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Surekha se moque d’Ishaa (Manasi Salvi) en lui disant qu’elle va tout arracher à Ishaan. (Shakti Arora). Ishaa est tendue mais Shikha et Ashmita viennent à sa rencontre et disent également à Shantanu de prendre soin d’elle. De l’autre côté, Harini rentre à la maison mais Kiran prévient Savi de dire n’importe quoi. Mais finalement, Savi décide de partir de là et de vivre dans l’auberge universitaire. Will Savi (Bhavika Sharma) trouver une chambre ou va-t-elle à nouveau relever un nouveau défi ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Savi (Bhavika Sharma) obtient enfin une chambre, mais Kiran vient et accuse Savi de l’avoir agressé. Il est assez surprenant qu’Ishaan (Shakti Arora) ne soutienne pas Savi. Soudain, un policier arrive et sauve Savi de ce problème. Mais qui est-il ? Est-ce que quelqu’un va entrer dans la vie de Savi ? Les téléspectateurs attendent avec impatience de voir les rebondissements à venir sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, l’ami d’enfance de son père, M. Kadam, entre dans la vie de Savi comme un sauveur. Il giflera Kiran et l’emmènera au poste de police, et Kiran pourra accepter sa faute. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision populaires et conserve toujours sa place sur la liste TRP. Maintenant, il y a un nouveau rebondissement où M. Kadam est entré dans la vie de Savi et avec sa vie, elle pourrait également sauver Harini de la violence domestique.