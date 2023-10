Spoiler Anupamaa : Malti Devi incite Anuj contre Anu, est-ce la fin de MaAn ?

Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention grâce à son scénario et à son intrigue. L’alchimie à l’écran de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna a gardé les téléspectateurs accrochés aux écrans. Mais tout ne va pas bien entre Anupamaa et Anuj après la mort de Samar. Anupamaa a quitté Anuj et reste dans la maison du Shah avec Choti Anu. Anuj, de son côté, se sent déprimé et coupable alors qu’Anu le quitte.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Malti Devi tente de ramener Anupamaa chez Kapadia. Anupamaa a besoin de temps pour avancer. Malti Devi ne veut pas que son fils souffre davantage et décide de le marier. Elle appelle son ami d’Amérique et souhaite que les deux passent du temps de qualité ensemble. D’un autre côté, Anuj soutient Anupamaa et Vanraj dans leur combat pour rendre justice à Samar et punir Sonu.

Malti Devi veut qu’Anuj quitte Anupamaa et épouse quelqu’un d’autre car sa femme ne se soucie pas de lui. Malti Devi commence à provoquer Anuj contre Anupamaa et amène Choti Anu dans sa discussion. Anuj est follement amoureux de Choti Anu et voyant Anu l’ignorer, il panique. Anuj dira-t-il à Anupamaa de choisir entre la maison du Shah et la maison de Kapadia ?