Spoiler Anupamaa : la mère d’Anuj, Malti Devi, devient une saas typique ; force Anu à pardonner à son fils

L’émission populaire Anupamaa de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna a gardé le public accroché aux écrans avec son scénario et son intrigue uniques. Les créateurs ne ménagent aucun effort pour divertir leur public. Après la mort de Samar, Vanraj accuse Anuj d’avoir tué son fils et Anupamaa est incapable de lui pardonner. Elle quitte la maison de Kapadia et prévoit de rester dans la maison du Shah avec Choti Anu. Anupamaa et Vanraj décident de porter plainte contre Sonu. Suresh, le père de Sonu, est un homme politique et entretient des liens étroits avec la société. Il menace Kavya et ses sbires la poussent hors du pousse-pousse.

Pakhi, Kinjal et Toshu se retirent de leurs déclarations et laissent Anupamaa et Vanraj choqués. La police a besoin de preuves solides contre Sonu et alors que tout le monde recule, Anupamaa et Vanraj demandent l’aide d’Anuj. Anuj entre maintenant en guerre et envisage de punir Sonu pour son crime. Tandis que, d’un autre côté, la mère biologique d’Anuj, Malti Devi, réintègre sa vie. Anuj a l’air impuissant alors qu’il pleure de tout son cœur sur les genoux de Malti Devi. Il raconte à sa mère à quel point il se sent impuissant après qu’Anupamaa l’ait quitté. Voyant Anuj déprimé, Malti Devi lui promet qu’elle parlera à Anupamaa.

Malti Devi va parler à Anupamaa et cette dernière pleure de douleur. Malti Devi comprend qu’Anupamaa a besoin de temps pour guérir et avancer dans la vie. Mais elle se transforme en saas typique et force Anupamaa à pardonner à Anuj et à retourner à la maison Kapadia. Que va-t-il se passer ensuite? Anupamaa pardonnera-t-elle à Anuj ?