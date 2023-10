Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette Anupamaa a retenu toute l’attention. La scène de mort émotionnelle de la série a fait pleurer tout le monde. C’était épuisant émotionnellement de voir la dernière scène d’Anupamaa et Samar (Sagar Parekh). Anupamaa et Vanraj ont été brisés mais ont décidé de se battre contre Sonu et Suresh. Suresh veille à ce qu’Anupamaa, Vanraj et sa famille soient menacés pour qu’ils ne fassent aucune déclaration contre Sonu.

Il a essayé de nuire à leurs familles et nous avons également vu comment Toshu, Kinjal, Adhik et Pakhi ont décidé de rester à l’écart de l’affaire pour se sauver. Anuj est fort avec Anupamaa et Vanraj. Dans le dernier épisode, nous verrons que Suresh utilise la colère de Vanraj contre lui. Il avait déjà incité Vanraj à le frapper et en avait fait une vidéo.

Malti Devi s’inquiète pour la sécurité d’Anuj

Il partagera la vidéo avec les médias et fera croire aux gens que Vanraj est fou et qu’on tente de mettre son fils innocent derrière les barreaux. Sonu obtiendra une caution une fois que cette vidéo aura été transmise à la police. Anuj décidera alors de découvrir la vérité derrière la vidéo et d’aider Anupamaa. Malti Devi (Apara Mehta) s’inquiète de la relation entre Anuj et Anupamaa.

Anupamaa atteint la maison du Shah et découvre que Baa essaie d’empêcher Dimpy d’aller aux cours de danse car elle craint que tout le monde garde son nom pour danser peu de temps après la mort de son mari. Anupamaa soutiendra Dimpy et dira à Baa que ces règles pour les veuves ont été établies par des hommes et qu’elle ne laissera pas sa belle-fille suivre ces règles.

Anupamaa motive Vanraj

Anupamaa motivera Dimpy et lui demandera de faire attention. Plus tard, elle ira motiver Vanraj qui fait face à une dépression. Elle lui dira de se battre pour lui et pour son fils. Elle lui demandera de dire son célèbre dialogue « Vanraj Shah est de retour ». Eh bien, beaucoup de spectateurs attendaient ce dialogue. Encore une fois, c’est une histoire intéressante dans l’actualité du divertissement.

D’un autre côté, Malti Devi demandera à Adhik de partager avec elle le dossier commercial de Kapadia car elle souhaite aider Anuj dans l’entreprise. Barkha et Adhik douteront de Malti Devi et penseront qu’elle veut supprimer l’empire Kapadia.

Après Samar, Vanraj va-t-il perdre la vie ?

Nous verrons également que Devika revient pour aider Anupamaa dans ses combats contre Suresh, Sonu. Elle décidera de les aider à obtenir justice pour Samar. Cependant, Suresh et Sonu enverront quelqu’un chez le Shah pour tirer sur Bapuji et Baa. Vanraj trouvera quelqu’un qui essaie de tirer sur Baa et Bapuji.

Un aperçu des émissions de télévision interdites au Pakistan

Il interviendra pour les sauver et quelqu’un se fera tirer dessus. Cependant, il n’est pas clair si c’est Vanraj ou quelqu’un d’autre qui est abattu. Après la libération sous caution de Sonu, même Anuj n’est pas en sécurité. Anupamaa pourrait perdre quelqu’un de très important dans sa vie après Samar.