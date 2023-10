Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette AnupamaaLes rebondissements intéressants de retiennent toute l’attention. Anupamaa et Vanraj veulent justice pour leur fils Samar. Cependant, ils se battent contre un grand homme, Suresh Rathore et son fils Sonu qui ont tué Samar. Suresh Rathore a menacé les Shahs et les Kapadias et donc Toshu et Adhik ont ​​décidé de ne pas faire de déclarations contre Sonu.

Anupamaa et Vanraj n’ont désormais plus qu’Anuj pour les soutenir. Vanraj avait blâmé Anuj pour la mort de Samar et Anupamaa ne lui a pas parlé. Les fans de #MaAn sont mécontents d’Anupamaa pour avoir laissé Anuj seul en ce moment.

Devika revient pour soutenir Anupamaa

Dans le prochain épisode de Anupamaa, nous verrons que Devika est de retour et va désormais aider Anupamaa dans le cas de la mort de Samar. Devika les informera qu’elle était au Japon pour le travail et qu’elle est maintenant revenue pour punir Suresh et Sonu.

Anupamaa informera Devika que Toshu et Adhik ont ​​reculé et que leur cas est donc faible. Devika prévoit de rencontrer d’autres témoins qui étaient présents dans le club et de leur faire faire des déclarations contre Sonu.

Malti Devi demande à Anuj de ne faire aucune déclaration contre Sonu

Malti Devi forcera Anuj à ne faire aucune déclaration car sa vie pourrait être en danger. Mais Anuj lui demandera strictement de ne pas le conseiller à ce sujet. Il sera heureux de revoir Devika. Anupamaa et Devika informeront Anuj de leurs projets ultérieurs.

Un étranger sera vu à la maison du Shah essayant de tirer sur Baa et Bapuji lorsque Vanraj sautera entre les deux. Cependant, il ne s’agira pas d’un véritable coup de feu mais d’une fléchette avec un message d’avertissement de Suresh.

Pakhi claque Anupamaa et Devika

Romil aura une idée sur l’utilisation des médias sociaux pour faire connaître la vérité sur Suresh et Sonu. Romil dit qu’il aidera dans cette affaire et Pakhi critique Anupamaa, Devika pour avoir fait appel à Romil dans cette affaire.

Devika et Anupamaa critiqueront Pakhi pour avoir fait de Romil un lâche comme elle. Pakhi ripostera à Anupamaa et lui demandera d’arrêter d’être têtue car cela gâche la vie de tout le monde.

De plus, nous verrons qu’Anuj informera Anupamaa que la date d’audience est arrivée et qu’il ne leur reste qu’un jour. Anupamaa prie et plus tard Anuj lui dit qu’il sera toujours avec elle quoi qu’il arrive.

Anupamaa passe enfin des moments heureux avec Anuj quand Suresh arrive. Il narguera Anupamaa pour avoir flirté avec son mari alors qu’elle a récemment perdu son fils.

Anuj est le seul témoin dans cette affaire et il semble que Suresh ait des plans diaboliques contre lui. Anupamaa a récemment perdu sa place de numéro 1 dans les charts TRP et c’est une grande histoire dans l’actualité du divertissement.