Spoiler Anupamaa : Anu et Vanraj se battent contre Sonu ; Kavya va-t-elle perdre son bébé alors qu’ils vengeront le meurtre de Samar ? comme 1

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette AnupamaaLes épisodes émotionnels de font pleurer tout le monde. Les derniers épisodes de la série ont été assez épuisants sur le plan émotionnel pour tout le monde à regarder et même pour les acteurs à jouer. La promotion de la mort de Samar avait choqué tout le monde et la scène de la mort avait littéralement fait pleurer tout le monde. Samar était l’Anupamaa la plus proche et elle était bouleversée de voir son bébé partir. Dimpy, enceinte de l’enfant de Samar, a dû faire face à la situation la plus douloureuse de sa vie.

Elle devra désormais élever le bébé seule. Vanraj est également brisé mais il blâme Anuj pour la mort de son fils. Il a dit que Samar était mort en sauvant Anuj et qu’il était donc responsable des combats avec Sonu et son gang.

Anuj se sent impuissant et plaide devant tout le monde qu’il n’a jamais rien fait de mal avec Samar. Il leur dit qu’il aurait pris la balle sans hésiter si la vie de Samar était en danger. Cependant, Anupamaa a choisi de rester silencieux et de rester à l’écart d’Anuj. Vanraj le jette même hors de la maison lors des funérailles de Samar et lui demande de rester loin d’Anupamaa.

Anupamaa ne réagit pas à la situation d’Anuj et continue de veiller au bien-être de la famille Shah et de Dimpy. Anuj continue d’essayer de la voir et s’excuse pour l’erreur qu’il n’a jamais commise. Cependant, dans les prochains épisodes de la série, nous verrons Anupamaa, Vanraj et la famille Shah décider de se venger de Sonu pour avoir tué Samar. Sonu est le fils d’un grand homme politique.

Regardez cette vidéo ici :

Anupamaa et Vanraj partira porter plainte contre Sonu lorsque son père viendra les arrêter et les avertir des choses auxquelles ils devront faire face s’ils ne se retirent pas du dépôt du dossier. Anupamaa demandera au père de Sonu de faire attention car celui qui a tué Samar devra être puni. Elle ira de l’avant et portera plainte contre Sonu pour le meurtre de Samar.

Anuj le dira Anupamaa qu’il les aidera également dans ce combat mais elle lui dira avec force que c’est son combat et qu’elle s’en chargera. Elle refusera de recevoir toute aide d’Anuj. De plus, nous verrons les hommes de main de Sonu menacer la famille Shah. On verra Kavya (jouée par Madalsa Sharma) se rendre à son examen lorsque le conducteur de la voiture la menacera. Le conducteur de la voiture sera l’un des hommes de main de Sonu.

Il conduira l’auto en blessant imprudemment Kavya. Il demandera à Kavya de faire comprendre à Vanraj sinon il perdra un autre enfant. Il jettera également Kavya hors de la voiture, blessant son enfant à naître. Kavya tombera sur la route en pleurant son bébé. Il sera intéressant de voir si Anupamaa aidera Kavya dans cette situation ou se battra pour la justice de son fils. Il se peut également que Kavya blâme Vanraj et Anupamaa pour la perte de son enfant.

Rajan Shahi et son équipe s’assurent d’obtenir tous les grands rebondissements de la série pour maintenir leur première position dans les charts TRP.