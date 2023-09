Spock devient absurde dans le sketch animé Star Trek Strange New Worlds

La semaine dernière, Paramount a fait ses débuts Treks très courtsune nouvelle version délirante des vibrations de l’original Star Trek : la série animée depuis Trop de cuisiniers ! le créateur Casper Kelly. Et si l’entrée particulière de la semaine dernière, qui a vu le Entreprise explose alors que son capitaine réfléchit à une série d’euphémismes potentiellement offensants – cela ne vous a pas plongé dans le genre d’humour que ceux-ci recherchent, celui de cette semaine De nouveaux mondes étranges l’entrée le sera certainement.

Situé lors d’une célébration de la Journée du premier contact à bord du De nouveaux mondes étranges-ère Entreprise– la première saison en particulier, étant donné qu’Uhura (Celia Rose Gooding, qui revient brièvement) est toujours un cadet et que l’ingénieur en chef Hemmer (Bruce Horak) est, eh bien, toujours en vie – « Holiday Party » voit Spock (Ethan Peck) tenter de comprendre la nuance humaine de blagues terribles alors qu’il tente de détendre l’ambiance avec une bobine de bâillons de Starfleet.

Des bêtises horribles et traumatisantes.

Star Trek : des randonnées très courtes | Fête des Fêtes | StarTrek.com

C’est… certainement quelque chose, et pour tous ceux qui s’attendaient à quelque chose d’un peu plus Ponts inférieurset un peu moins Laboratoire de scellement 2021, le ton pourrait être un peu choquant. Mais il était clair dès le départ que ces shorts allaient être distinctement non canonique, donc il n’y a rien de trop à faire bras dessus bras dessous de ce point de vue – c’est juste Star Trek s’étirant selon un ton et un style auxquels il choisit rarement d’aller.

Même si cela ne me dérangerait pas De nouveaux mondes étranges saison trois avoir un épisode où les gens souffrent d’une série de chutes génitales pour une raison inexplicable. Vraiment tester les limites de ce que ce spectacle peut faire !

