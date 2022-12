Splitsvilla X4 : Moose Jattana est heureuse qu’Urfi Javed ne soit pas avec elle sur son Bigg Boss OTT ; l’appelle une «personnalité très arrogante»

Après un court passage en tant que fauteur de méfaits dans l’émission de téléréalité Splitsvilla X4 animée par Sunny Leone et Arjun Bijlani, Urfi Javed est prête à faire un retour avec son ancien concurrent de Bigg Boss OTT Moose Jattana dans l’émission. Mais Moose n’aime pas vraiment Urfi car elle a trouvé qu’elle était une personnalité très arrogante lors de leur passage dans l’émission de téléréalité controversée animée par Karan Johar.

Comme Urfi, Moose entrera également dans la série en tant qu’autre fauteur de troubles et ils rejoindront tous les deux les autres concurrents en même temps. Parlant d’Urfi, Moose a déclaré : “Je n’étais pas vraiment dans la série en même temps qu’elle ! Dieu merci, car ce que j’ai vu d’elle dans la série ne m’a pas plu. Personnalité très arrogante.” Pour les non-initiés, Urfi a été expulsé de Bigg Boss OTT dès la première semaine.

Plus tôt, Urfi avait parlé de son passage dans la série. En partant, Urfi avait dit que son voyage était épanouissant. “C’était étrange que j’aie créé tant de confusion et que je me sois battue entre toutes les relations et que personne ne puisse me reconnaître”, avait-elle déclaré. Elle a fait une connexion avec Kashish Thakur, qu’elle a appelé un playboy, et ennuyeux. Il a également été vu devenir émotif pour Urfi mais elle lui a dit qu’ils seraient amis pour toujours.

Le spectacle va être témoin d’un certain nombre de rebondissements alors que l’acteur et mannequin Shivam Sharma est prêt à entrer en tant que candidat joker. De plus, Prakshi Goyal, une actrice, mannequin et danseuse arabe, basée en Inde, Hiba Trabelssi, et l’entraîneur de fitness et blogueur de voyage Mehak Sembhy seront également les entrées wild card.

Il reste à voir comment l’entrée de Moose et Urfi changera le jeu et quels méfaits ils prévoient de faire avec les autres concurrents et entre les connexions dans les prochains épisodes.