Splitsvilla 9 célèbre Aditya Singh Rajput retrouvé mort dans la salle de bain de sa maison en raison d’une surdose de drogue présumée [Full Report]

Dans une tournure des événements choquante, l’acteur de télévision Aditya Singh Rajput serait décédé à l’âge de 32 ans. Selon les derniers rapports, l’acteur a été retrouvé mort dans la salle de bain de sa maison d’Andheri. Il aurait été retrouvé dans l’après-midi du 22 mai et aurait été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. La cause de sa mort serait une surdose de drogue, cependant, il n’y a pas de déclaration officielle à ce sujet. Aditya Singh Rajput était un acteur de télévision populaire, un mannequin et un coordinateur de casting.

Selon un rapport de India Today, il a été retrouvé mort dans la salle de bain par son ami. Lui et le gardien de l’immeuble l’ont emmené dans un hôpital voisin et il a été déclaré mort à son arrivée. Le rapport indique que des sources affirment que la cause du décès pourrait être une surdose de drogue. Selon l’agence de presse ANI, sa dépouille mortelle a maintenant été envoyée pour post-mortem. L’enquête est actuellement en cours et la cause réelle du décès n’a pas encore été révélée. L’acteur était originaire de Delhi et vivait dans un immeuble de grande hauteur à Mumbai. Il était bien connecté avec les gens de l’industrie de la télévision et a également travaillé comme coordinateur de casting. Il est également apparu dans de nombreuses publicités.

Découvrez le tweet réalisé par ANI ci-dessous :

L’acteur Aditya Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement du quartier d’Andheri. Corps envoyé pour l’autopsie. Enquête en cours : Police de Mumbai (Photo : Instagram d’Aditya) pic.twitter.com/1ZHbKB9ilp ANI (@ANI) 22 mai 2023

Aditya Singh Rajput a fait partie de plusieurs émissions de télévision, dont Splistvilla 9. Il a également fait partie d’émissions comme Love, Ashiqui, Code Red, Aawaz Season 9, Bad Boy Season 4. Il a également joué des rôles dans des films comme Aadi King et plus. Il a également fait partie du film You, Me Aur Hum de Kajol et Ajay Devgn où il a fait une apparition en tant qu’Aman Mehra. Il était très actif sur les réseaux sociaux et son dernier message remonte à seulement 16 heures. Il met à jour qu’il passe une journée amusante avec des amis. Sa disparition soudaine a envoyé des ondes de choc dans l’industrie. Que son âme repose en paix.