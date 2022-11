Splitsvilla 14 : Urfi Javed, Hamid Barkzi et plus encore ; consulter la liste confirmée des concurrents

La saison 14 de Splitsvilla est prête à commencer le 12 novembre et les fans ne peuvent pas rester calmes maintenant. Le spectacle consiste à faire régner la flamme de l’amour et de la romance. Le parcours du spectacle permet de trouver l’âme sœur avec qui embarquer et démarrer la partie. D’Urfi Javed, Hamid Barkzi et d’autres listes de candidats confirmés ont été publiées.

Uorfi Javed, qui a 25 ans n’a pas besoin d’être présenté. On verra la sensation des médias sociaux faire grimper la température avec sa chaleur. Shrea Prasad qui a 22 ans participe à l’émission pour trouver l’amour dans le pays. Ce modèle sait ce qu’elle veut dans sa vie. Hamid Barkzi, le gagnant de la saison 18 de Roadies, originaire de Delhi, gagnera les cœurs avec son humour parfait et sa nature pleine d’esprit. Kashish Ratnani qui est un créateur de mode acteur-modèle veut rencontrer son prince charmant sur l’île.

De plus, la liste des concurrents confirmés de Splitsvilla 14 est longue. Joshua Chhabra, Kashish Pundir, Sakshi Dwivedi, Aagaz Akhtar, Saumya Bhandari, Sohail Khan, Akashlina Chandra, Pema Leilani, Rishabh Jaiswal et d’autres participants participeront à l’émission.